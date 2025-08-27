Kiütés Majoson: történelmi győzelmet arattak a völgységiek (galériával)

A pont és lőtt gól nélkül álló újonc Balatonlellét fogadta az NB III hétközi fordulójában a Majosi SE, amely egyértelműen esélyesként várta a mérkőzést. Varga Balázs csapata nem is hibázott, ráadásul a legnagyobb arányú és egyben egy bajnokin szerzett legtöbb góljukat jegyezték a völgységiek a harmadosztályban. A történelmi győzelemből Keresztes Zalán három góllal vette ki a részét, a támadónak ez volt pályafutása első mesterhármasa az NB III-ban.

Keresztes Zalán (középen) három góllal vette ki a részét a Majosi SE történelmi győzelméből

Fotó: Máté Réka

NB III, Dél-Nyugati csoport, 5. forduló

Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE 6–0 (3–0)

Majos, v.: Dévényi (Blum, Palkovics)

Majos: Vukman – Kajári (Fekete M., 58.), Dávid Z., Stampfel, Sági – Gellér (Ikladi, 68.,), Hatvani, Ángyán – Keresztes Z. (Hideg, 78.), Tóth M. (Marosi, 58.), Kása (Kovács L., 58.). Edző: Varga Balázs

Gólszerző: Keresztes Z. (28., 42., 56.), Tóth M. (8.), Ángyán (61., 11-esből), Dávid Z. (76.)