augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

26°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
NB III-as foci

51 perce

Kiütés Majoson: történelmi győzelmet arattak a völgységiek (galériával)

Címkék#Balatonlelle SE#NB III-as foci#Majosi SE

A pont és lőtt gól nélkül álló újonc Balatonlellét fogadta az NB III hétközi fordulójában a Majosi SE, amely egyértelműen esélyesként várta a mérkőzést. Varga Balázs csapata nem is hibázott, ráadásul a legnagyobb arányú és egyben egy bajnokin szerzett legtöbb góljukat jegyezték a völgységiek a harmadosztályban. A történelmi győzelemből Keresztes Zalán három góllal vette ki a részét, a támadónak ez volt pályafutása első mesterhármasa az NB III-ban.

Keresztes Zalán (középen) három góllal vette ki a részét a Majosi SE történelmi győzelméből
Keresztes Zalán (középen) három góllal vette ki a részét a Majosi SE történelmi győzelméből
Fotó: Máté Réka

NB III, Dél-Nyugati csoport, 5. forduló
Majosi SE–Greenplan Balatonlelle SE 6–0 (3–0)
Majos, v.: Dévényi (Blum, Palkovics)
Majos: Vukman – Kajári (Fekete M., 58.), Dávid Z., Stampfel, Sági – Gellér (Ikladi, 68.,), Hatvani, Ángyán – Keresztes Z. (Hideg, 78.), Tóth M. (Marosi, 58.), Kása (Kovács L., 58.). Edző: Varga Balázs
Gólszerző: Keresztes Z. (28., 42., 56.), Tóth M. (8.), Ángyán (61., 11-esből), Dávid Z. (76.)

 

NB III: Majosi SE–Balatonlelle SE

Fotók: Máté Réka

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu