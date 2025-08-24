augusztus 24., vasárnap

Bertalan névnap

Magyar Kupa

Majoson is ismerik az alapvetést: a legjobb védekezés a támadás

Címkék#Varga Balázs#labdarúgás#Magyar Kupa#Majosi SE

Hosszabbítás után nyert és jutott tovább a Mol Magyar Kupa legjobb 64 csapata közé az NB III-as Majosi SE.

Varga Balázs edző együttes a vármegyei I. osztályban játszó Mohács otthonában győzött 4–2-re. „A nagyon örülünk a továbbjutásnak. Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk, hiszen a Mohács keretében több NB III-as játékos szerepel – mondta Varga Balázs, a majosiak edzője. – A hosszabbításért csak magunkat okolhatjuk, sajnos olyan egyéni hibákat vétettünk, amiket már a korábbi találkozóinkon is elkövettünk. Jól kezdtük a találkozót, majd fordított az ellenfél, a rendes játékidőben csak egalizálni tudtunk. A játékfelfogásunk azonban jó volt, nem került stresszhelyzetbe a csapat, amikor az ellenfél vezetett – uraltuk az összecsapást. Bizonyítja a csapat erejét, hogy négy gólt szereztünk. Célunk, hogy a következő bajnokikon a kapott gólok számát lecsökkentsük, a kupában pedig minél tovább szeretnénk jutni.” 

 

 

