Második erővé lépett elő az U21-es 3x3-as válogatott Holcz Rebekával a soraiban

Debrecenben rendezték a FIBA 3x3 U21-es Ifjúsági Nemzetek Ligája Európa 2-es csoportjának újabb, s egyben záró háromnapos tornáját. A magyar női válogatott – Dávid Mia, Halmágyi Kata, Holcz Rebeka, Tőczik Borbála összeállításban – Csehország, Franciaország, Katar, Románia és Ukrajna legtehetségesebb fiataljaival mérkőzött meg. A magyar csapatban a Tarr KSC Szekszárd játékosa, Holcz Rebeka is pályára lépett. A Tolna vármegyei tehetség ezúttal is védekezésben bizonyította leginkább rátermettségét, de a játékszervezési képességeiből és a pontszerzési tudásából is ízelítőt adott a nézőknek, miközben megint bizonyította, hogy az utánpótlás-válogatott hasznos tagja.

A 3x3-as kosárlabdában egy mérkőzés legfeljebb 10 percig tart, de ha valamelyik csapat előbb eléri a 21 pontot, azonnal megnyeri a találkozót – így a pontszámok gyakran sokat elárulnak a meccsek alakulásáról.

A szekszárdi Holcz Rebeka védekezésben és támadásban is jó teljesítményt nyújtott

Fotó: Fotó: TEOL

Kedden a magyar reményeknek megfelelően indultak a mérkőzések: a Románia ellen aratott 18–8-as győzelem során megmutatták a lányok, hogy kemény védekezéssel készültek erre a tornára. Ez kellett akkor is, amikor Csehország ellen 13–12-re sikerült diadalmaskodni, egy nagy hátrányból való fordítás jóvoltából. Az első napot azonban nem sikerült győzelemmel zárni, mert a döntőben Franciaország 21–10-re tudott győzni a magyar lányok ellen egy nagyon fizikális lepattanókban gazdag összecsapáson. Holcz Rebeka ezúttal is megmutatta, hogy mennyire kemény védő, aki több dobást is blokkolni tudott, s a fizikalitásával rendre nehéz helyzetbe hozta az ellenfeleket. Emellett a játékintelligenciáját is megvillantotta a dobóhelyzetek megteremtésével magának és a társaknak.

Holczék óriási csatára késztették korosztályuk egyik, ha nem a legjobb csapatát

Szerdán ugyancsak Románia ellen kezdte meg szereplését a magyar csapat, azonban ezúttal a gyenge rajt miatt a mérkőzés végén nagy felzárkózás kellett, majd egy sikeres végjáték, hogy a 18–15-ös eredmény kialakuljon. Az első siker talán kicsit el is kényelmesítette a lányokat, mert Ukrajna ellen is a lassú kezdés mutatkozott meg, de itt sem okozott gondot a fordítás és végül 16–11-es sikerült megnyerni a mérkőzést. A második nap fináléjában ismét Franciaország volt az ellenfél, akikre ezúttal sokkal tudatosabban készültek a magyar lányok. A végig szoros összecsapáson az utolsópillanatokban összejött az egyenlítés, de a hosszabbítást jobban bírta az ellenfél, így 21–19-es eredménnyel újfent a gallok ünnepelhettek. Holcz Rebeka ezen megtestesítette a csapat eredménysorát, mert lassan melegedett be, a csoportmeccseken nem ment annyira jól neki a dobás, de a döntőben hátán cipelte olykor a csapatot a pontszerzés terén, miközben újfent megmutatta, hogy nagyon keményen tud védekezni.