Orosz klub mélyzuhanását állíthatja meg a szekszárdi edző

Máté Csaba ismét együtt dolgozhat Sztanyiszlav Csercseszovval. Az orosz tréner 2021 decembere és 2023 júliusa között irányította a Ferencvárost, ahol a szekszárdi születésű szakember volt a segítője. Mátét éppen Csercseszov távozása után nevezték ki a Fradi élére, amellyel tíz mérkőzésből kilencet megnyert és bejuttatta a csapatot a Konferencialiga harmadik selejtezőkörébe. A viharos távozás után tavaly szeptemberben elvállalta a Debrecen vezetőedzői pozícióját, de ott hat bajnoki forduló után menesztették. Azóta az M4 Sport szakértőjeként tevékenykedett, de klubcsapatnál közel egy éve nem dolgozott.

Máté a Magyar Kupa-döntőn szakértőként segítette az M4 Sportot. Portálunknak adott interjúban elmondta, hogy komolyabban nem gondolkodott el a szakértői munkakörön, mert edzőként szeretne dolgozni, a két feladat pedig nem férne össze egymással.

Az orosz bajnoki idényt három vereséggel kezdő Ahmat Groznij szerdán nevezte ki vezetőedzőnek Sztanyiszlav Csercseszovot. Az orosz edző azért nem az ismeretlenbe ugrik fejest – ellentétben Mátéval –, előnyt jelenthet, hogy Csercseszovnak van helyismerete, mert már dolgozott a klubnál, 2011 és 2013 között volt az Ahmat Groznij vezetőedzője.

Máté Csaba az M4 Sportnak adott interjújában elmondta: „Ő (Csercseszov – a szerk.) keresett meg, hogy elképzelhető, hogy lesz egy ilyen feladata és érdekelne-e. Megbeszéltük a részleteket, onnantól pedig zajlottak az események” – fogalmazott a szekszárdi illetőségű szakember, aki hozzátette: a segédedzői egy bizalmi feladat, így a korábbi közös sikereknek tudja be a felkérést. „Amíg együtt dolgoztunk a Ferencvárosnál, abban voltak sikerek: bajnoki címek, kupagyőzelmek, az El-csoportkörének megnyerése. Ezek talán meggyőzték őt arról, hogy tudok neki segíteni” – hangoztatta Máté, akinek fő feladata az edzésvezetés lesz, de az ellenfelek feltérképezésében is aktívan részt kell vennie. Beszélt arról is, annak ellenére, hogy a liga legjobb játékosai elhagyták az országot, az orosz bajnokság így is magas színvonalat képvisel. Az elmúlt években a csecsenföldi csapat egyre romló helyezéseket ért el, fontos lesz megállítani ezt a folyamatot – ismertette a szakvezető.