Máté Csaba Oroszországban folytatja!

Az orosz élvonalban szereplő Ahmat Groznij csapatánál folytatja edzői pályafutását Máté Csaba, ahol ismét együtt dolgozhat Sztanyiszlav Csercseszovval. Az orosz tréner 2021 decembere és 2023 júliusa között irányította a Ferencvárost, ahol a szekszárdi születésű szakember volt a segítője.

Máté Csaba orosz csapatnál vállalt munkát

„Nem titok, hogy a Ferencvárosnál korábban mellettem dolgozó Máté Csabát is hozom magammal. Csabával mindent átbeszéltünk, a klub már a szerződést is elküldte neki, egyelőre a vízumot kell számára intézni, de ha minden jól megy, pénteken már ő is csatlakozhat hozzánk. Nagyon örülök neki, hogy újra együtt dolgozhatunk, megmaradt a jó kapcsolatunk, és újra szép sikereket szeretnénk elérni” – nyilatkozta Csercseszov a Nemzeti Sportnak.

Máté Csabát éppen Csercseszov távozása után nevezték ki a Fradi élére, amellyel tíz mérkőzésből kilencet megnyert és bejuttatta a csapatot a Konferencialiga harmadik selejtezőkörébe. A viharos távozás után tavaly szeptemberben elvállalta a Debrecen vezetőedzői pozícióját, de ott hat bajnoki forduló után menesztették. Azóta az M4 Sport szakértőjeként tevékenykedett, de klubcsapatnál közel egy éve nem dolgozott.