Olvasóink megszavazták a tavasz közönségdíjasát

A szakmai elismerés (a díj a kisdorogi Miklós Istvánhoz került) után a közönségdíj is gazdára talált a Tolna Vármegyei II. osztály 2024/2025-ös tavaszi idényében. Ahogy azt a Teol.hu és a Tolnai Népújság szavazásakor megszokhatták, idén is Olvasóink döntötték el, ki nyújtotta a legjobb teljesítményt a félszezonban. A legtöbb szavazatot Bodó József, a Nagymányok SE labdarúgója kapta, így ő érdemelte ki a közönségdíjat.

Bodó József (középen) kapta a legtöbb szavazatot

Fotó: Fotó: TEOL

A 38 éves játékos meggyőző fölénnyel – több mint 1100 voksot kapott – végzett az első helyen, megelőzve Hostyánszki Márkot (Faddi SE) és Lampek Patrikot (Tengelici SE). A labdarúgó azt követően, hogy komoly mérföldkőhöz érkezett –meglőtte karrierje ötszázadik gólját –, június elején bejelentette, hogy felhagy aktív pályafutásával.