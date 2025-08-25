augusztus 25., hétfő

Mol Magyar Kupa

43 perce

Megyei csapatot kapott a címvédő Paks, NB III-as ellenfelet a Majos és a Dombóvár

Címkék#labdarúgás#Paksi FC#MOL Magyar Kupa

Kisorsolták a labdarúgó Mol Magyar Kupa 3. fordulójának párosításait.

Teol.hu

A szeptember 13–14-i hétvégén 64 csapat lép pályára, s az NB I-es gárdák itt még nem találkoznak egymással – közülük négy kapott NB II-es, öt NB III-as és három megyei első osztályú ellenfelet
A címvédő – és kétszeres kupagyőztes – Paksi FC vármegyei I. osztályú csapatot kapott a legjobb 64 között: a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztályban szereplő Szajol KLK lesz a zöld-fehérek ellenfele. 
A sorsolásnál érdekelt másik két Tolna vármegyei alakulat szintén NB III-as ellenfelet kapott. A Majosi SE az áprilisban Amatőr Kupában diadalmaskodó Gödöllői SK-t fogadja majd, míg a Dombóvári FC a Martfűi LSE vendége lesz. 
Egy párban alakult ki NB II-es csata (Videoton–Szentlőrinc), míg kialakult egy megyei mérkőzés is (Sárvár FC–Pilisi LK), azaz a negyedik vonalból egy klub biztosan ott lesz majd a legjobb 32 között is.

