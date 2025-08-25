1 órája
„Ennyire nem lehet tisztelni az ellenfelet!” – csalódott a kiesés után a vezető
Csalódottan értékelte a mórágyiak Magyar Kupa-búcsúját Illés Béla, a völgységi kis csapat technikai vezetője.
A legtöbb mórágyi játékos mélyen tudása alatt játszott a Siófok elleni kupameccsen
Fotó: Makovics Kornél
„Merész álmokat nem ringattam, a Siófokot tartottam esélyesnek a találkozót megelőzően is, de nem ilyen kimenettel és látottakkal. Ebben az eredményben benne volt minden és ez az 1–8 még ránk nézve hízelgő – válaszolta portálunk megkeresésére Illés Béla, a mórágyiak technikai vezetője. – A kezdőből talán három játékost tudok mondani, aki önmagához képest viszonylag jól játszott, a többiek mélyen alatta. Ennyire nem lehet tisztelni az ellenfelet, önbizalom hiányosan léptünk pályára, tudtuk, hogy a széleken erős a Siófok, mégis hagytuk őket passzolgatni, nem tördeltük a játékukat. Csalódott vagyok.”
A Mórágyi SE számára véget ért a történelmi kaland, a Dombóvári FC és a Majosi SE, valamint a címvédő Paksi FC viszont még versenyben van a Mol Magyar Kupa kiírásában. A sorsolást ma 18 órakor tartják.
Mol Magyar Kupa: Mórágyi SE–BFC SiófokFotók: Makovics Kornél