Paksi rövidzárlat, az MTK tizenkét perc alatt döntött

A Délnyugati-csoportban eddig az MTK második csapata szerezte a legtöbb gólt, ezzel szemben a paksiak hadilábon állnak a góllövéssel. A házigazda kék-fehérek bő tíz perc alatt eldöntötték a három pont sorsát.

NB III Délnyugati-csoport, 5. forduló

MTK Budapest II.–Paksi FC II. 3–0 (2–0). v.: Török (Juhász, Havasi-Németh). Paks: Simon B.– Babos, Köllő, Éger, Galambos J. (Juhász B., 69.), Koller (Palóka, a szünetben), Surman, Májik, Tóth K. (Marosi, 69.), Verbulecz (Turi, a szünetben), Holka (Perczel, 78.). Vezetőedző: Kindl István.

Gólszerzők: Törőcsik (3., 12.), László K. (59.).