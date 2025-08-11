augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

30°
+40
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem csitulnak a kedélyek

1 órája

Forrnak az indulatok az év legfurcsább gólja körül – megszólalt a Paks korábbi gólkirálya is (videó)

Címkék#Magyar Nemzet#MTK Budapest II#Pénzügyőr SE#Simon Attila

Egy nappal a történek után sem csitulnak a kedélyek egy furcsa találat után. Az MTK Budapest II nem mindennapi gólja után a Pénzügyőr SE csatára, Simon Attila is megszólalt.

Teol.hu

Történt, hogy az MTK Budapest II–Pénzügyőr SE vasárnapi NB III-as találkozón (vármegyei csapataink csoportellenfelei) a hazaiak játékosa a vendégek sportszerűségét viszonozva vissza akarta adni a labdát, a Pénzügyőr kapuja felé dobta, ám a hálóőr szerencsétlenül ért a labdába, ami így a kapuba hullott. Ezzel szerzett vezetést a házigazda, de az év egyik legfurcsább gólja körül csak ez után jött a ráadás.

Simon Attilát megviselte csapata bekapott gólja az MTK II ellen
Simon Attilát megviselte csapata bekapott gólja az MTK II ellen
Forrás: Pénzügyőr SE

„A gólt visszavonni a szabályok szerint nem lehet. Ám létezik a szokás, miszerint ilyenkor úgymond az ellenfél visszaadja a gólt. Ebbe az MTK csapatkapitánya, Lépő Kristóf és Laki Fülöp játékvezető is belement” – válaszolta a Magyar Nemzet érdeklődésére Simon Attila, a vendégek támadója, aki értetlenül állt amellett, hogy a kék-fehérek edzője „úgy tett, mintha nem látta volna, hogy mi történt”.

A Paksi FC mezében NB I-es gólkirályi címet szerző Simon Attila és a hazaiak 23 éves középhátvédje, Lehoczky Roland között ezt követően alakult ki szópárbaj.

Azzal vágott vissza, várjam meg a portán. Ugyan miért, kérdeztem tőle, talán te vagy a portás? Rossz viccnek gondoltam, hogy ő akarna velem verekedni. Erre ő: azért ott, mert szemközt van a temető, s egyből kirak engem oda.

– idézi a lap a 42 esztendős csatárt.

A mérkőzést az MTK 4–0-ra nyerte meg, ezzel a Tolna vármegyei kötődésű Máté Roland csapata három forduló után pont nélkül áll a bajnokságban.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu