Forrnak az indulatok az év legfurcsább gólja körül – megszólalt a Paks korábbi gólkirálya is (videó)

Történt, hogy az MTK Budapest II–Pénzügyőr SE vasárnapi NB III-as találkozón (vármegyei csapataink csoportellenfelei) a hazaiak játékosa a vendégek sportszerűségét viszonozva vissza akarta adni a labdát, a Pénzügyőr kapuja felé dobta, ám a hálóőr szerencsétlenül ért a labdába, ami így a kapuba hullott. Ezzel szerzett vezetést a házigazda, de az év egyik legfurcsább gólja körül csak ez után jött a ráadás.

Simon Attilát megviselte csapata bekapott gólja az MTK II ellen

Forrás: Pénzügyőr SE

„A gólt visszavonni a szabályok szerint nem lehet. Ám létezik a szokás, miszerint ilyenkor úgymond az ellenfél visszaadja a gólt. Ebbe az MTK csapatkapitánya, Lépő Kristóf és Laki Fülöp játékvezető is belement” – válaszolta a Magyar Nemzet érdeklődésére Simon Attila, a vendégek támadója, aki értetlenül állt amellett, hogy a kék-fehérek edzője „úgy tett, mintha nem látta volna, hogy mi történt”.

A Paksi FC mezében NB I-es gólkirályi címet szerző Simon Attila és a hazaiak 23 éves középhátvédje, Lehoczky Roland között ezt követően alakult ki szópárbaj.

Azzal vágott vissza, várjam meg a portán. Ugyan miért, kérdeztem tőle, talán te vagy a portás? Rossz viccnek gondoltam, hogy ő akarna velem verekedni. Erre ő: azért ott, mert szemközt van a temető, s egyből kirak engem oda.

– idézi a lap a 42 esztendős csatárt.

A mérkőzést az MTK 4–0-ra nyerte meg, ezzel a Tolna vármegyei kötődésű Máté Roland csapata három forduló után pont nélkül áll a bajnokságban.