Női NB I

21 perce

Nem tudott csodát tenni, vereséggel indult a Szekszárd FC új korszaka (galéria)

Vereséggel kezdődött a szekszárdi női futball új korszaka, a Simple Női Liga NB I nyitófordulójában Vágó Attila együttese hazai pályán 3–0-ra kikapott az esélyesebb MTK Budapesttől.

Ellenbruch Zsolt

Az új szezon első mérkőzésén az előző idényt a negyedik helyen záró MTK látogatott Szekszárdra. Ahogy az ellenfél erejét ismerve várható volt, a Tolna vármegyei együttes a találkozó elején védekezésre kényszerült, a fővárosi csapat gyorsabban játszott és hosszú indításokkal fizikális párharcokat, illetve futóversenyeket provokált ki, amelyeket rendre meg is nyert. A szekszárdi fiatalság ezúttal rutintalansággal párosult, ami a játék egészére is rányomta a bélyegét. Kulcsszerepe volt ezért Jáhn Klaudiának a védelemben, aki több alkalommal is az utolsó pillanatban tudott menteni, míg amikor ő sem ért oda, Török Noémi bravúrjai segítették átvészelni a nyomást.

Fotó: Kiss Albert

A hazaiak számára a másik nagy problémát a labdabirtoklási fázisok technikai hibái és pontatlanságai jelentették. Az MTK intenzív letámadása rendre zavart keltett a passzjátékban, ami sorozatos labdaeladásokhoz vezetett. A kirúgásoknál a párharcok többségét is a vendégek nyerték, és azonnal visszaszerezték a játékszert. A Szekszárd agresszív letámadással igyekezett ellensúlyozni a gyengeségeit, amivel ugyan átmeneteket sikerült generálni, helyzet azonban így sem adódott Vágó Attila együttese előtt. Veszélyt csupán a mérkőzés elején tudtak teremteni, amikor a vendégkapust letámadva hibára kényszerítették.

Sokáig úgy tűnt, hogy döntetlen állással mehetne szünetre a felek, azonban nem sikerült megúsznia kapott gól nélkül a Szekszárdnak az első játékrészt: a ráadás perceiben egy szöglet után Vágó Fanny beadását Vajda Orsolya juttatta a hálóba. A második félidőben sem változott a mérkőzés képe, az MTK továbbra is fölényben futballozott, és sorra dolgozta ki a helyzeteit. Török újabb védései tartották meccsben a hazaiakat, az 55. percben azonban Vágó Fanny tizenegyesével szemben már ő is tehetetlen volt.

Fotó: Kiss Albert

A kétgólos előny megnyugtatta a fővárosi együttest, amely visszavett a támadó szellemű játékból, és inkább a kontrollra törekedett. Ez nem mindig ment hibamentesen, de annyira igen, hogy a Szekszárdnak esélyt ne adjon a szépítésre. A frissen beszálló vendégcserék támadásban is igyekeztek bizonyítani, de a helyzetkihasználásuk nem volt hatékony. Török Noémi ekkor is több védést mutatott be, mielőtt a 83. percben ismét Vágó Fanny volt eredményes, végleg eldöntve a találkozót. Az MTK három gólos győzelme összességében megérdemelt volt, míg a szekszárdiak elsősorban kapusuknak köszönhették, hogy a különbség nem lett nagyobb.

Simple Női Liga NB I, 1. forduló
Szekszárd FC–MTK Budapest 0–1 (0–3)
Szekszárd, v.: Alafi (Rigó V., dr. Juhász D.)
Szekszárd: Török N. – Katona, Kehrer, Jáhn, Schell (Szabó E.) – Gelb, Sovány, Kágyi K. (Kuntzl), Filep – Mucsi, Nagy-Cseke V. (Egyed). Edző: Vágó Attila
Gólszerző: Vágó F. (2), Vajda O.

