Nem tudott csodát tenni, vereséggel indult a Szekszárd FC új korszaka (galéria)

Az új szezon első mérkőzésén az előző idényt a negyedik helyen záró MTK látogatott Szekszárdra. Ahogy az ellenfél erejét ismerve várható volt, a Tolna vármegyei együttes a találkozó elején védekezésre kényszerült, a fővárosi csapat gyorsabban játszott és hosszú indításokkal fizikális párharcokat, illetve futóversenyeket provokált ki, amelyeket rendre meg is nyert. A szekszárdi fiatalság ezúttal rutintalansággal párosult, ami a játék egészére is rányomta a bélyegét. Kulcsszerepe volt ezért Jáhn Klaudiának a védelemben, aki több alkalommal is az utolsó pillanatban tudott menteni, míg amikor ő sem ért oda, Török Noémi bravúrjai segítették átvészelni a nyomást.

Fotó: Kiss Albert

A hazaiak számára a másik nagy problémát a labdabirtoklási fázisok technikai hibái és pontatlanságai jelentették. Az MTK intenzív letámadása rendre zavart keltett a passzjátékban, ami sorozatos labdaeladásokhoz vezetett. A kirúgásoknál a párharcok többségét is a vendégek nyerték, és azonnal visszaszerezték a játékszert. A Szekszárd agresszív letámadással igyekezett ellensúlyozni a gyengeségeit, amivel ugyan átmeneteket sikerült generálni, helyzet azonban így sem adódott Vágó Attila együttese előtt. Veszélyt csupán a mérkőzés elején tudtak teremteni, amikor a vendégkapust letámadva hibára kényszerítették.