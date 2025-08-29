Érzelmes mérkőzés következik Vécsei Bálint számára

– Számára érzelmes mérkőzés következik, hiszen nevelőegyesülete érkezik a Fehérvári útra.

– Kazincbarcikán kezdtem el focizni, ott lettem igazolt labdarúgó. A korosztályos csapattal a kiemelt bajnokságban, a legjobbak között játszottunk hétről hétre. Mondhatjuk, hogy jól alakult akkor is a karrierem, egy kifejezetten jó csapat tagja lehettem – nyilatkozta portálunknak a Paksi FC válogatott játékosa, Vécsei Bálint, aki 2000-től nyolc éven át erősítette a Kazincbarcikai SC-t.

Vécsei Bálint pályafutása során másodszor találkozik nevelőegyesületével, a Kazincbarcikával

Fotó: Czinege Melinda

– Mégsem ez lesz az első mérkőzése a borsodi gárda ellen.

– Ha jól emlékszem, 2011-ben a Budapest Honvéd második csapatával játszottunk már ellenük az NB II-ben. Az a mérkőzés 1–1-re végződő, amin én szereztem a kispestiek találatát. Nem most volt már, azóta megjártam Olaszországot, Svájcot és Japánt is, a mostani barcikai keretben pedig nincsen ismerős arc. Ettől még persze érdekes mérkőzés lesz, mégis csak a nevelőegyesületem ellen léphetek pályára, ráadásul Simon Miklós klubigazgató annak idején edzőm volt Kispesten.