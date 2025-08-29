augusztus 29., péntek

Interjú

1 órája

Érzelmes mérkőzés következik Vécsei Bálint számára

Különleges bajnoki találkozó lesz a Kazincbarcika elleni Vécsei Bálint számára. A Paksi FC labdarúgója nevelőegyesülete ellen léphet pályára, amire eddig egyszer volt példa pályafutása során.

Berg Sándor

– Számára érzelmes mérkőzés következik, hiszen nevelőegyesülete érkezik a Fehérvári útra.
– Kazincbarcikán kezdtem el focizni, ott lettem igazolt labdarúgó. A korosztályos csapattal a kiemelt bajnokságban, a legjobbak között játszottunk hétről hétre. Mondhatjuk, hogy jól alakult akkor is a karrierem, egy kifejezetten jó csapat tagja lehettem – nyilatkozta portálunknak a Paksi FC válogatott játékosa, Vécsei Bálint, aki 2000-től nyolc éven át erősítette a Kazincbarcikai SC-t.

Vécsei Bálint pályafutása során másodszor találkozik nevelőegyesületével, a Kazincbarcikával
Vécsei Bálint pályafutása során másodszor találkozik nevelőegyesületével, a Kazincbarcikával
Fotó: Czinege Melinda

– Mégsem ez lesz az első mérkőzése a borsodi gárda ellen.
– Ha jól emlékszem, 2011-ben a Budapest Honvéd második csapatával játszottunk már ellenük az NB II-ben. Az a mérkőzés 1–1-re végződő, amin én szereztem a kispestiek találatát. Nem most volt már, azóta megjártam Olaszországot, Svájcot és Japánt is, a mostani barcikai keretben pedig nincsen ismerős arc. Ettől még persze érdekes mérkőzés lesz, mégis csak a nevelőegyesületem ellen léphetek pályára, ráadásul Simon Miklós klubigazgató annak idején edzőm volt Kispesten.

Nehéz meccsre számít nevelőegyesülete ellen

– Ha már a gólszerzés szóba került: legutóbb, az MTK otthonában 3–2-re megnyert bajnoki mérkőzésen csapata első találatát jegyezte.
– Mindig jó gólt szerezni, főleg védőként, fontosabb ugyanakkor, hogy sikerült elhozni a három pontot a Hungária körútról. Hogy megszoktam-e a védő szerepkörét? Tavasszal kezdtem ebben a pozícióban játszani, jó pár mérkőzésen megfordultam itt. Persze lehet mindig javulni, törekszem is rá, de már közelebb áll hozzám ez a poszt, mint korábban.

– Milyen mérkőzésre számít a Kazincbarcika ellen?
– Ha csak a tabellára pillantunk, akkor nekünk ezt simán be kellene húzni, de sosem így állunk a meccsekhez. A vendégek mérkőzésről mérkőzésre biztosabban játszanak, vélhetően ellenünk nem nyíltnak majd ki, kivárásra játszanak. Nekünk kell dominálni és gólokat szerezni, amivel az elmúlt időszakban nem volt gondunk, Magabiztosan várjuk az összecsapást, bízunk abban, hogy győzelemmel tudunk válogatott szünetre menni. Ez egyben azt is jelentené, hogy a tabella éléről megyünk rövid pihenőre, ami lélektanilag fontos lenne.

Fizz Liga, 6. forduló
Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC
Fehérvári úti Stadion, 20 óra. Tv: M4 Sport

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
