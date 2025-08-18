augusztus 18., hétfő

Ilona névnap

23°
+33
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Strandröplabda ob

1 órája

Nyolc párossal szerepeltek a végső küzdelmekben

Címkék#Vitál Sportegyesület#strandröplabda sorozat#Szekszárd#Tolna#strandröplabda

Az ország legjobbjai között fejezték be a szezont a Vitál Sport és Szabadiő Egyesület ifjú strandröplabdásai.

Teol.hu

Véget értek az országos strandröplabdadöntők. A különböző kategóriájú versenyeken a helyezésektől függően ranglistapontokat kapnak a versenyzők, a pontok alapján lehet bejutni a finálékba. 

 

A tolnai-szekszárdi egyesületnek idén ez nyolc párossal sikerült. Az I. osztályban minden korosztályban szerepelt fiú páros, illetve U18 lány I. és az U16 lány II. osztály kategóriában is. 
Eredmények. U14 fiú I. osztály: 5. Hegedüs Soma-Tóth Ákos. U16 fiú I. osztály: 7. Tóth Ákos-Vass Donát, ...13. Balogh Dominik-Hegedüs Soma. U18 fiú I. osztály: 7. Péter Máté-Tóth Péter, ...13. Csóti Bence-Tóth Ákos. U20 fiú I. osztály: 5. Tóth Péter-Varga Balázs. 
U16 lány II. osztály: 7. Rudolf Milla-Waffenschmidt Eliza. U18 lány I. osztály: 13. Tóth Olívia-Sági Norina. 
A klub augusztus végén Domboriban családi nappal zárja a strandröplabdaszezont.  

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu