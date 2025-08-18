Nyolc párossal szerepeltek a végső küzdelmekben

Véget értek az országos strandröplabdadöntők. A különböző kategóriájú versenyeken a helyezésektől függően ranglistapontokat kapnak a versenyzők, a pontok alapján lehet bejutni a finálékba.

A tolnai-szekszárdi egyesületnek idén ez nyolc párossal sikerült. Az I. osztályban minden korosztályban szerepelt fiú páros, illetve U18 lány I. és az U16 lány II. osztály kategóriában is.

Eredmények. U14 fiú I. osztály: 5. Hegedüs Soma-Tóth Ákos. U16 fiú I. osztály: 7. Tóth Ákos-Vass Donát, ...13. Balogh Dominik-Hegedüs Soma. U18 fiú I. osztály: 7. Péter Máté-Tóth Péter, ...13. Csóti Bence-Tóth Ákos. U20 fiú I. osztály: 5. Tóth Péter-Varga Balázs.

U16 lány II. osztály: 7. Rudolf Milla-Waffenschmidt Eliza. U18 lány I. osztály: 13. Tóth Olívia-Sági Norina.

A klub augusztus végén Domboriban családi nappal zárja a strandröplabdaszezont.