augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

35°
+35
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti Vágta

2 órája

Ott lesz a rajton a rekordbajnok fogathajtó

Címkék#Tieger Endre#nemzeti vágta#fogathajtás#lóverseny

Teol.hu

Idén is Szilvásváradon rendezik meg a 18. születésnapját ünneplő Nemzeti Vágtát. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét a Lipicai Lovasközpontban bonyolítják le október 3. és 5. között. A versenyre való kvalifikáció idén tizenegy elővágtán volt lehetséges, melyből hét Magyarországon, négy pedig a határon túl került megrendezésre. A III. Sárköz Vágtának az őcsényi repülőtér volt a helyszíne május 25-én. 
Az ötszörös bajnok, dombóvári Tieger Endre ismét indul a Nemzeti Vágtán. A dombóvári lovas mögött városa is teljes mellszélességgel áll, Pintér Szilárd polgármester örömmel támogatja a bajnokot, aki már számos alkalommal öregbítette a város hírnevét. A 75 éves hajtó a Nemzeti Vágta fogatversenyében háromszor unokájával, legifjabb Tieger Endrével diadalmaskodott, egyszer 2012-ben a Pálházi Ménes versenyzőjeként, szintén egy alkalommal pedig 2018-ban feleségével, dr. Puchner Ildikóval győzött. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu