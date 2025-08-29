Ott lesz a rajton a rekordbajnok fogathajtó

Idén is Szilvásváradon rendezik meg a 18. születésnapját ünneplő Nemzeti Vágtát. Közép-Kelet-Európa legnagyobb amatőr lovas versenyét a Lipicai Lovasközpontban bonyolítják le október 3. és 5. között. A versenyre való kvalifikáció idén tizenegy elővágtán volt lehetséges, melyből hét Magyarországon, négy pedig a határon túl került megrendezésre. A III. Sárköz Vágtának az őcsényi repülőtér volt a helyszíne május 25-én.

Az ötszörös bajnok, dombóvári Tieger Endre ismét indul a Nemzeti Vágtán. A dombóvári lovas mögött városa is teljes mellszélességgel áll, Pintér Szilárd polgármester örömmel támogatja a bajnokot, aki már számos alkalommal öregbítette a város hírnevét. A 75 éves hajtó a Nemzeti Vágta fogatversenyében háromszor unokájával, legifjabb Tieger Endrével diadalmaskodott, egyszer 2012-ben a Pálházi Ménes versenyzőjeként, szintén egy alkalommal pedig 2018-ban feleségével, dr. Puchner Ildikóval győzött.