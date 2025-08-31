Otthon kezdi a szezont a bajnoki bronzérmes paksi csapat

Augusztus 30-án – immár nézők előtt – második felkészülési mérkőzését játssza otthon az Atomerőmű SE férfi kosárcsapata a Kometa-KVGY Kaposvár ellen (18 óra). Az MKOSZ időközben elkészítette a a 2025/2026-os bajnoki szezon alapszakaszának menetrendjét. Az első fordulót szeptember 27-én, szombaton rendezik, a piros-kékek az SZTE-Szedeák gárdáját fogadják a Gesztenyés úti sportcsarnokban. Az alapszakasz utolsó mérkőzésén április 11-én a Kaposvár otthonában lépnek pályára Eilingsfeldék. A nyitóforduló párosításai közül kiemelkedik a Sopron és az Alba meccse, valamint a bajnoki címvédő és alaposan átalakuló Szolnok újonc Kaposvár elleni csatája.

Az 1. forduló programja (szeptember 27.): Egis Körmend–NKA Universitas Pécs, DEAC–Bp. Honvéd, ZTE KK–Duna Aszfalt Kecskemét, Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák, OSE Lions–Falco KC Szombathely, Szolnoki Olajbányász–Kaposvári KK 18, Sopron KC–Alba Fehérvár 19.