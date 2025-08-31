augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

22°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kosárlabda

33 perce

Otthon kezdi a szezont a bajnoki bronzérmes paksi csapat

Címkék#férfi NB I#szezonrajt#Atomerőmű SE#kosárlabda

Teol.hu

Augusztus 30-án – immár nézők előtt – második felkészülési mérkőzését játssza otthon az Atomerőmű SE férfi kosárcsapata a Kometa-KVGY Kaposvár ellen (18 óra). Az MKOSZ időközben elkészítette a a 2025/2026-os bajnoki szezon alapszakaszának menetrendjét. Az első fordulót szeptember 27-én, szombaton rendezik, a piros-kékek az SZTE-Szedeák gárdáját fogadják a Gesztenyés úti sportcsarnokban. Az alapszakasz utolsó mérkőzésén április 11-én a Kaposvár otthonában lépnek pályára Eilingsfeldék. A nyitóforduló párosításai közül kiemelkedik a Sopron és az Alba meccse, valamint a bajnoki címvédő és alaposan átalakuló Szolnok újonc Kaposvár elleni csatája. 
Az 1. forduló programja (szeptember 27.): Egis Körmend–NKA Universitas Pécs, DEAC–Bp. Honvéd, ZTE KK–Duna Aszfalt Kecskemét, Atomerőmű SE–SZTE-Szedeák, OSE Lions–Falco KC Szombathely, Szolnoki Olajbányász–Kaposvári KK 18, Sopron KC–Alba Fehérvár 19. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu