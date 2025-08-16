Családias hangulatú közösségépítő rendezvénnyel adták át a padel pályákat

A Damjanich utcai Hahn Teniszcentrum tőszomszédságában megépült létesítmény hiánypótló abból a szempontból, hogy korábban csak tenisz, illetve squash pálya üzemel(t) Szekszárdon. A padel a tenisz és a fallabda legjobb elemeit ötvözi – a szabályok hasonlóak, de a különbség elsősorban a játékhoz használt ütőben és a pontozás módjában van.

A szekszárdi létesítmény építtetője Hegedűs Gábor vállalkozó, a tolnai TSH Bowdentechnika Kft. ügyvezetője. A műfüves borítású pályákon a játékot a sportág számára kifejlesztett ütővel és labdával lehet játszani. A tenisztől eltérő könnyebb ütőt lehet bérelni a pályán. Hegedűs Gábor elmondta, hogy öltözők biztosítják a játékosok komfortérzetét, valamint tervben van egy klubhelyiség kialakítása is. A felkapott ütősport iránt érdeklődők online tudnak időpontot foglalni a pályára.