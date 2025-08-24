Fővárosi győzelmével a tabella élére ugrott a Paksi FC!

A gól gazdag, csonka forduló zárásaként a fővárosba látogatott a Paks, amelynek júliusi nemzetközi szereplése óta most először adódott lehetősége arra, hogy egy teljes héten át készüljön az ellenfélre. Az új idényben eddig szélsőséges teljesítményt nyújtó MTK otthonában nem várt könnyű feladat a Tolna vármegyei együttesre, ezért Bognár György a kezdőcsapat kijelölésekor – az MLSZ-ajánlásnak megfelelően – a rutinra helyezte a hangsúlyt.

Papp Kristóf és Bognár István csatája

Fotó: Czinege Melinda

Már az első percekben kirajzolódott a két csapat játékának eltérő felfogása. A hazaiak sok passzal, türelmesen építkeztek, míg az atomvárosiak kevés átadással, direkt módon próbáltak az ellenfél kapuja elé kerülni. A kezdés inkább a budapestieknek kedvezett, mert a vendégek letámadása nem volt elég intenzív, így az MTK többször birtokolta a labdát a paksi térfélen. A legnagyobb helyzetük mégis átmenetből adódott: Molnár Rajmund lövését Kovácsik Ádám bravúrral hárította.

Kezdetben a Paks elképzelései nem működtek. A múlt heti súlyos vereség után Horváth Dávid fizikális védelmet állított össze, amely ellen a beadásokból nem tudott érvényesülni a Hahn–Haraszti kettős. Amikor azonban a vendégek bepasszolt labdákkal próbálkoztak, minden megváltozott. Egy bal oldali akció végén Silye Erik középre tett labdája megtalálta Vécsei Bálintot, aki megszerezte a vezetést. Néhány perccel később ismét a válogatott labdarúgó volt a főszereplő: egy szöglet utáni lövését Jurina kézzel blokkolta, a büntetőt pedig Hahn János magabiztosan értékesítette.

Ötödik bajnokiján harmadik győzelmét aratta a Paksi FC a Fizz Liga idei szezonjában

Fotó: Czinege Melinda

A kétgólos hátrány ellenére a hazaiak továbbra is próbáltak kezdeményezni. Jurina visszalépései és a szélsők megmozdulásai révén több ígéretes akciót is vezettek, de a befejezéseknél rendre pontatlanok voltak, illetve a paksi blokkok is útját állták a lövéseknek. Így hiába erőltették a kombinatív játékot, a szépítés nem jött össze. A játékrész utolsó harmadában a vendégek pontatlan labdái olykor az MTK malmára hajtották a vizet, de a stabil védekezés kitartott a szünetig.

A második félidő váratlan fordulatot hozott: az MTK hosszú labdákkal próbálta átjátszani a presszinget, és pár perc alatt több helyzetet dolgozott ki. Kovácsik bravúrjai kellettek, sőt Molnár Rajmund üres kapura hibázott hatalmasat – ennek is köszönhetően a Paks megúszta gól nélkül a játékrész elejét. Bognár kettős cserével próbált frissíteni, de ez sem akadályozta meg, hogy a fővárosiak gyors támadóik révén áttörjenek. A hazai gól a levegőben lógott, és az 59. percben Átrok István kiugratás után be is talált. A találat feltüzelte a fővárosiakat, akik hármas cserével újabb lendületet vittek a támadásokba. Az atomvárosi védelem ekkor teljesen szétesett, Kovácsik sorra védte a lövéseket, de ennek ellenére is a 66. percben Horváth Artúr a jobb szélről betörve ballal egalizálni tudott.