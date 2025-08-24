Fővárosi győzelmével a tabella élére ugrott a Paksi FC!

Részletek hamarosan...

Fizz Liga, 5. forduló

MTK Budapest–Paksi FC 2–3 (0–2)

Új Hidegkuti Nándor Stadion. V.: Zimmermann (Berényi, Becséri)

MTK: Demjén – Szépe, Beriasvili, Kádár T., Széles (Molnár Á., 60.) – Horváth A. (Polijevka, 84.), Bognár I., Kata M., Átrok (Szűcs P., 75.) – Molnár R. (Kerezsi, 60.), Jurina (Németh K., 60.). Vezetőedző: Horváth Dávid

Paks: Kovácsik – Lenzsér, Kinyik, Vécsei – Osváth, Papp K., Gyurkits (Tóth B., 55.), Horváth K. (Böde, 76.), Silye (Hinora, 76.) – Haraszti (Windecker, 55.), Hahn (Pető, 64.). Vezetőedző: Bognár György

Gólszerző: Átrok (59.), Horváth A. (66.), illetve Vécsei (17.), Hahn (28., 11-esből), Windecker (82., 11-esből)