Győzelmével az élről mehet pihenőre a Paksi FC! (galériával)

A válogatott szünet előtti forduló nyitányán a listavezető és a sereghajtó csapott össze Pakson. A vasárnapi fővárosi győzelem után Bognár György öt helyen változtatott a kezdőn: a védelembe visszatért Szabó János, a széleken Hinora Kristóf és Zeke Márió kapott lehetőséget, elöl pedig a Tóth Barna–Szendrei Ákos páros próbálta bevenni az újonc Kazincbarcika kapuját.

Fotó: Makovics Kornél

A mérkőzés első perceiben a sok hiba és eladott labda miatt nem érvényesült az a labdabirtoklási fölény, amely a borsodiak korábbi találkozói alapján hazai részről várható lett volna. A fizikális párharcokkal teli kezdés kevésbé feküdt a paksiaknak, hiszen ők inkább kezdeményezni próbáltak, míg az ellenfél játékstílusának kedvezett a tördeltebb futball.

A Tolna vármegyeiek fölénye eleinte a szögletek és a kapuhoz közeli pontrúgások kiharcolásában mutatkozott meg – az első komoly lehetőség is egy ilyen után adódott Szabó előtt, aki azonban csak a kapufát találta el. Ahogy telt az idő, egyre inkább érvényesült a hazai mezőnyfölény, a széleken többször sikerült megbontani a vendégek védelmét. A beadások ugyan kevés hatékonysággal értek célba, ám amikor igen, akkor Gyollainak kellett közbeavatkoznia, hogy maradjon a döntetlen.

A játékrész második felére felpörgött a meccs: a kazincbarcikaiak labdaszerzések után tudtak veszélyes átmeneteket vezetni, míg a paksiak játéka a félterületekben végigvitt kombinációknak és a mélységi beindulásoknak köszönhetően javult fel. A 43. percben Szendrei büntetőt harcolt ki, ám Gyurkits Gergő nem tudta gólra váltani a lehetőséget.