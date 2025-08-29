augusztus 29., péntek

Böde Dániel is betalált

1 órája

Győzelmével az élről mehet pihenőre a Paksi FC! (galériával)

Címkék#KolorCity Kazincbarcikai SC#böde dániel#Paksi FC

A Paksi FC 3–0-ra legyőzte az újonc Kazincbarcikát a Fizz Liga 6. fordulójának nyitómérkőzésén, ezzel megőrizte vezető helyét a tabellán.

Ellenbruch Zsolt

A válogatott szünet előtti forduló nyitányán a listavezető és a sereghajtó csapott össze Pakson. A vasárnapi fővárosi győzelem után Bognár György öt helyen változtatott a kezdőn: a védelembe visszatért Szabó János, a széleken Hinora Kristóf és Zeke Márió kapott lehetőséget, elöl pedig a Tóth Barna–Szendrei Ákos páros próbálta bevenni az újonc Kazincbarcika kapuját.

Fotó: Makovics Kornél

A mérkőzés első perceiben a sok hiba és eladott labda miatt nem érvényesült az a labdabirtoklási fölény, amely a borsodiak korábbi találkozói alapján hazai részről várható lett volna. A fizikális párharcokkal teli kezdés kevésbé feküdt a paksiaknak, hiszen ők inkább kezdeményezni próbáltak, míg az ellenfél játékstílusának kedvezett a tördeltebb futball.

A Tolna vármegyeiek fölénye eleinte a szögletek és a kapuhoz közeli pontrúgások kiharcolásában mutatkozott meg – az első komoly lehetőség is egy ilyen után adódott Szabó előtt, aki azonban csak a kapufát találta el. Ahogy telt az idő, egyre inkább érvényesült a hazai mezőnyfölény, a széleken többször sikerült megbontani a vendégek védelmét. A beadások ugyan kevés hatékonysággal értek célba, ám amikor igen, akkor Gyollainak kellett közbeavatkoznia, hogy maradjon a döntetlen.

A játékrész második felére felpörgött a meccs: a kazincbarcikaiak labdaszerzések után tudtak veszélyes átmeneteket vezetni, míg a paksiak játéka a félterületekben végigvitt kombinációknak és a mélységi beindulásoknak köszönhetően javult fel. A 43. percben Szendrei büntetőt harcolt ki, ám Gyurkits Gergő nem tudta gólra váltani a lehetőséget.

A szünetben kettőt is cserélt Bognár György: Böde Dániel és Windecker József beállásával még inkább a támadások gólra váltása került előtérbe. A hazaiak tovább fokozták a nyomást, sorban alakították ki a lehetőségeket, de eleinte semmi nem akart összejönni. Aztán az 55. percben az erőfeszítés végül meghozta az eredményt: Böde remek távoli csavarása a kapufáról pattant le, de a kipattanót a friss válogatott kerettag Tóth Barna a hálóba juttatta.

A vezetés megszerzése után sem engedett a fölényből a Paks, az újabb találatot jórészt csak Gyollai bravúrjai akadályozták meg. A vendégek próbálták ugyan többet birtokolni a labdát, ám ezzel a paksi letámadásnak adtak teret, amelyből szintén veszélyes helyzetek alakultak ki. A második gól azonban negyedórát váratott magára, s ezen időszak alatt több ziccert is elpuskáztak az atomvárosiak. A sikertelenség egészen addig tartott, amíg Böde újra meg nem célozta a hosszú sarkot a tizenhatoson kívülről. Ami korábban kapufán csattant, ezúttal gyönyörűen csavarodott a hálóba, megduplázva az előnyt.

Fotó: Makovics Kornél

A második bekapott gól látványosan megfogta Kuttor Attila csapatát. A Kazincbarcika játékán nem érződött, hogy reális esélyt látnának a pontszerzésre. Ez meg is határozta a folytatást: a paksiak kétgólos előnyben már nem vállaltak felesleges kockázatot, a vendégek pedig nem tudtak érdemben támadásokat vezetni. Bár a labdabirtoklási mutatóikon sikerült javítaniuk, ezért nem jár pont egy ilyen mérkőzésen. Sőt, a hajrában egy szöglet után Lenzsér Bence fejesével a hazaiak megszerezték a harmadik gólt is, kialakítva a végeredményt.

A Paks így hozta a kötelezőt, begyűjtötte mindhárom pontot az újonc ellen, és a hétvége többi eredményétől függetlenül listavezetőként várhatja a válogatott szünetet.

Fizz Liga, 6. forduló
Paksi FC–Kolocity Kazincbarcika SC 3–0 (0–0)
Paks, 2689 néző. V.: Erdős.
Paks: Kovácsik – Lenzsér, Kinyik, Szabó J. – Hinora, Papp K. (Haraszti, 80.), Gyurkits (Windecker, a szünetben), Horváth K., Zeke – Szendrei (Böde, a szünetben), Tóth B. (Hahn, 83.). Vezetőedző: Bognár György
Kazincbarcika: Gyollai – Baranyi, Polgár, Harojan, Sós B. – Kártik, Meszhi (Rasheed, 90.), Szőke G. (Schuszter, 64.) – Ubochioma (Szabó M., 51.), Slogar (Makrai, 90.), Major (Balázsi, 90.) Vezetőedző: Kuttor Attila
Gólszerző: Tóth B. (55.), Böde (70.), Lenzsér (89.)

Fizz Liga: Paksi FC–Kolorcity Kazincbarcika SC

Fotók: Makovics Kornél

 

 

