Bognár György nem örült annak, hogy fia szabadon szervezhette az MTK játékát

A Paksi FC kétgólos előnyt tékozolt el a második félidőben, de a hajrában szerzett tizenegyes góllal végül megnyerte a mérkőzést.

A Paksi FC támadója, Hahn János szerezte a paksiak második gólját

Fotó: Molnár Gyula

„Az első félidőben szerintem jobbak voltunk, megszereztük a vezetést, aztán növelni tudtuk az előnyt, de el kell ismerni, a szünetet követő tíz-tizenkét percben az MTK meg is fordíthatta volna az állást – nyilatkozta a lefújás után Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője. – Éppen ezért bele kellett nyúlni a mérkőzésbe, későbbre tervezett cseréket hamarabb kellett végrehajtani. Ebben az időszakban ész nélkül futballoztunk, lekontrázott minket az ellenfél, pedig mi vezettünk – ez hiba volt. A szünet után bent maradtunk az öltözőben, pedig ez nem jellemző ránk, de időnként előfordulhat. Windecker Józsefet és Tóth Barnát is azért kellett beküldeni, hogy változzon a helyzet. Kettő-kettőnél is bíztam a győzelemben, reméltem, hogy Böde Dániel és Tóth Barna előtt adódik lehetőség. És ez végül így történt. A fiam, Bognár István játéka? Sok paksival futballozott együtt, nem kellett rá külön felhívni a figyelmet, a szünet után mégis nagyon szabadon mozgott. Egy érintésből indította a szélsőket, hagytuk futballozni, ez óriási hiba volt részünkről, hiszen ez is kellett ahhoz, hogy jelentősen feljavuljon az MTK játéka.”

A Paksi FC kapusa, Kovácsik Ádám ezúttal is nagyon jól védett

„Nagyon örülök a győzelemnek – értékelte a találkozót Vécsei Bálint. – Rúgtunk három gólt, és nyerni tudtunk, de a játékban nem domináltunk, és úgy éreztem, hogy kényelmes volt a csapat. Két könnyű gólt adtunk az ellenfélnek, emellett sok volt a pontatlanságunk is. Az első félidőben is éreztem ezt a kényelmet, annak ellenére, hogy kettővel vezettünk. Sokszor átengedtük az MTK-nak a játékot, többet volt náluk a labda. Amikor nekünk kellett volna labdát tartanunk, akkor könnyedén eladtuk. A félidőben külön beszéltünk róla, hogy ha egy gólt is találna az ellenfél, akkor teljesen más mérkőzés alakul majd a második félidőben. Játékban javulnunk kell, a győzelemnek viszont nagyon örülök, ez is mutatja a karakterét a csapatnak.”