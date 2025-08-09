Kiszámolta? Mi igen! Ennyi időt töltöttek buszozással a paksiak

Idén is belehúzott a Paksi FC a szezon elején annak köszönhetően, hogy sorozatban másodszor, története során harmadszor kijutott a nemzetközi kupaszíntérre. Bognár György csapatára már július 10-én tétmérkőzés várt, az egy hónap alatt pedig nyolc meccset játszik. Az erőltetett menet a napokban csúcsosodott ki azzal, hogy több, mint 2500 kilométert tesz meg a gárda busszal (a távolságot a Google Maps alapján számoltuk ki).

Tizenkét két nap alatt 2500 kilométert utazik a Paksi FC

Forrás: Ellenbruch Zsolt

A sort a Maribor ellen indult a Konferencialiga-selejtező második körében (oda-vissza 636 kilométer), majd jött a Kisvárda elleni bajnoki (838 km), ezt követte a Polisszja Zsitomir Eperjesen (852 km), vasárnap pedig újabb meccs jön a Fizz Ligában, ezúttal az Újpest vendégeként (250 km). Mindez időben 26,5 órát jelent, nem számítva a dugókat és a pihenőket. Mindezekhez még extra kilométerek és sok-sok percek adódnak hozzá, ugyanis a kisvárdai találkozó előtt Debrecenben, a csütörtöki Kl-találkozót megelőző éjszakán Kassán szálltak meg Böde Dánielék.

A hosszú buszutakkal kapcsolatban korábban Szabó János portálunknak elmondta, mindent megtesznek annak érdekében, hogy frissek legyenek fizikálisan és mentálisan is, hiszen egy ilyen utazás mindkét tekintetben lefárasztja az embert. „Egy ilyen erőltetett menetben év elején, amikor két tétmérkőzést kell lejátszani négy nap alatt, a regenerálódás és a pihenés kulcsfontosságú” – fogalmazott a rutinos védő.

Fizz Liga, 3. forduló

20.00 Újpest FC–Paksi FC

Szusza Ferenc Stadion, tv: M4 Sport