Fizz Liga

1 órája

A hosszabbításban mentett pontot a Paks a Zete ellen (képgalériával)

Címkék#labdarúgás#ZTE FC#Paksi FC

A labdarúgó Fizz Liga negyedik fordulójának harmadik vasárnapi mérkőzésén a Paksi FC otthon játszott döntetlent a Zalaegerszeggel.

Ellenbruch Zsolt

Miután csütörtökön győzelemmel búcsúzott az európai kupaszerepléstől, vasárnap ismét felforgatott kezdőt küldött pályára Bognár György, méghozzá az előző idényben legkellemetlenebb ellenfélnek számító Zalaegerszeg ellen. A legnagyobb meglepetést Galambos János kezdőbe állítása jelentette: a mindössze 17 éves támadó eddig csupán egy NB III-as mérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban. 

Silye Erik szerzett vezetést a paksi csapatnak Fotó: Molnár Gyula

A jó iramban induló találkozón a hazaiak próbáltak kezdeményezni, letámadásukkal meg is nehezítették a ZTE építkezését, így többnyire a vendégek térfelén folyt a játék. A labdaszerzések utáni gyors átmenetek és a direkt támadások révén a paksiak többször is eljutottak az ellenfél kapuja elé, de lövésig csak ritkán próbálkozhattak. A magasra tolt védekezés mögött ugyanakkor megnyílt a terület, amelyet a zalaiak igyekeztek kihasználni – a 15. percben egy hosszú indítás után Kinyik Ákosnak kellett mentenie a gólvonal elől. 

Az első félidő hajráját nyílt sisakos játék jellemezte 

Ez a helyzet óvatosabbá tette az atomvárosiakat, a mezőnyben kiegyenlítettebb lett a játék, ám így több terület nyílt a paksi támadások előtt. A félidő második felében egyértelműen a hazai letámadás volt az a fő taktikai elem, amely meghatározta a játékot: amikor labdát szereztek a vendég térfélen, több lövéssel is veszélyeztettek, amikor viszont nem, a ZTE próbálhatott támadni – igaz, helyzetig csak ritkán jutottak el a vendégek. 
A fordulás után hamar megszületett a vezető gól: Silye Erik rosszul sikerült beadása átkerült a másik oldalra, ahonnan Osváth Attila ívelt vissza középre. Épp Silye érkezett, aki közelről a hálóba passzolt, kárpótolva magát az Újpest ellen érvénytelenített találatért. 
Az előny birtokában a Paks inkább átengedte a kezdeményezést, s átmenetekre építve próbált játszani. A Zala vármegyeiek azonban nem tudott kellően hatékony lenni labdával, így a mérkőzés nyíltabb, kapuk előtti lehetőségekkel tarkított, rohanós időszakba torkollott. Kovácsik Ádámnak is be kellett mutatnia egy bravúrt, miközben a paksi lehetőségek nem voltak veszélyesek. 

Pár perc leforgása alatt egyenlítettek a vendégek

A 69. percben fordulópont következett: egy szöglet után Osváth kezét találta el a labda, a megítélt büntetőt Croizet-Kollár értékesítette, ezzel egyenlítettek a vendégek. Alig két perccel később Dénest kiállította a játékvezető, újabb két percre rá pedig már az egerszegieknél volt az előny: Krajcsovics egy jobb oldali akció végén látványos cselt mutatott be a tizenhatoson belül, majd higgadtan befejezte az akciót (1–2). 
A rövid idő alatt bekövetkező fordulat után a Paks próbált nyomást gyakorolni a ZTE kapujára, ám csak rövidebb periódusokra sikerült beszorítani a vendégeket. A gyenge beadások és a nem túl veszélyes lövések miatt úgy tűnt, hogy az önfeláldozóan védekező zalaiak megőrzik előnyüket. Csakhogy a hosszabbításban a csereemberek villantak: Haraszti Zsolt beadását Tóth Barna csúsztatta a kapuba, kiegyenlítve az állást. A hátralévő percekben Gundel-Takács bravúrjai akadályozták meg, hogy az atomvárosiak fordítást ünnepelhessenek, így végül döntetlennel zárult a forduló utolsó összecsapása.

Fizz Liga, 4. forduló

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–2 (0–0). Fehérvári úti stadion, 2512 néző, v.: Csonka Bence (Garai Péter, Belicza Bence)
Paksi FC: Kovácsik– Lenzsér, Kinyik, Vécsei (Pető, 81.))– Osváth, Papp K., Gyurkits (Böde, 71.), Horváth K. (Windecker, 82.), Silye– Hahn (Haraszti, 63.), Galambos (Tóth B., 63.). Vezetőedző: Bognár György
Zalaegerszeg: Gundel-Takács– Nyíri (David Lopez, 59.), Várkonyi, Csóka, Csonka– Szendrei (Alegria, 59.), Papp Cs., Kiss B. (Krajcsovics, 58.)– Dénes, Croizet (Peraza, 76.), Joao Victor (Huszti, 86.). Vezetőedző: Nuno Campos
Gólszerzők: Silye (50.), Tóth B. (93.), illetve Croizet (68., 11-esből), Krajcsovics (73.). 
Kiállítva: Dénes V. (72.)

Paksi FC–ZTE, Fizz Liga labdarúgó mérkőzés

Fotók: Molnár Gyula

 

 

