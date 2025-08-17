A hosszabbításban mentett pontot a Paks a Zete ellen (képgalériával)

Miután csütörtökön győzelemmel búcsúzott az európai kupaszerepléstől, vasárnap ismét felforgatott kezdőt küldött pályára Bognár György, méghozzá az előző idényben legkellemetlenebb ellenfélnek számító Zalaegerszeg ellen. A legnagyobb meglepetést Galambos János kezdőbe állítása jelentette: a mindössze 17 éves támadó eddig csupán egy NB III-as mérkőzésen lépett pályára ebben a szezonban.

Silye Erik szerzett vezetést a paksi csapatnak Fotó: Molnár Gyula

A jó iramban induló találkozón a hazaiak próbáltak kezdeményezni, letámadásukkal meg is nehezítették a ZTE építkezését, így többnyire a vendégek térfelén folyt a játék. A labdaszerzések utáni gyors átmenetek és a direkt támadások révén a paksiak többször is eljutottak az ellenfél kapuja elé, de lövésig csak ritkán próbálkozhattak. A magasra tolt védekezés mögött ugyanakkor megnyílt a terület, amelyet a zalaiak igyekeztek kihasználni – a 15. percben egy hosszú indítás után Kinyik Ákosnak kellett mentenie a gólvonal elől.

Az első félidő hajráját nyílt sisakos játék jellemezte

Ez a helyzet óvatosabbá tette az atomvárosiakat, a mezőnyben kiegyenlítettebb lett a játék, ám így több terület nyílt a paksi támadások előtt. A félidő második felében egyértelműen a hazai letámadás volt az a fő taktikai elem, amely meghatározta a játékot: amikor labdát szereztek a vendég térfélen, több lövéssel is veszélyeztettek, amikor viszont nem, a ZTE próbálhatott támadni – igaz, helyzetig csak ritkán jutottak el a vendégek.

A fordulás után hamar megszületett a vezető gól: Silye Erik rosszul sikerült beadása átkerült a másik oldalra, ahonnan Osváth Attila ívelt vissza középre. Épp Silye érkezett, aki közelről a hálóba passzolt, kárpótolva magát az Újpest ellen érvénytelenített találatért.

Az előny birtokában a Paks inkább átengedte a kezdeményezést, s átmenetekre építve próbált játszani. A Zala vármegyeiek azonban nem tudott kellően hatékony lenni labdával, így a mérkőzés nyíltabb, kapuk előtti lehetőségekkel tarkított, rohanós időszakba torkollott. Kovácsik Ádámnak is be kellett mutatnia egy bravúrt, miközben a paksi lehetőségek nem voltak veszélyesek.