Nem sok hiányzott a nagyobb paksi bravúrhoz (képgalériával)

A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Bognár György egyértelművé tette győzelmi szándékát a visszavágóra, így nem okozott meglepetést, hogy a korábbi nemzetközi meccsekkel ellentétben ezúttal két klasszikus csatár kapott helyet a kezdőben. A legváratlanabb név mégis Szekszárdi Miláné volt, ám a 24 éves védő remek szezonkezdése alapján jogosnak tűnt a bizalom egy ilyen fontos összecsapáson is.

Szabó János lőtte a paksiak vezető gólját

Fotó: Molnár Gyula

Bár az eredménykényszer és a támadó szellemű hadrend is a paksi kezdeményezést vetítette előre, a zsitomiri együttes nem kívánt alárendelt szerepbe szorulni. Ennek eredményeként kissé kapkodó, mindkét oldalon aktív letámadással és hibákra kényszerítéssel tarkított kezdés alakult ki. Az atomvárosiaknál a két magas, fizikális center miatt a felívelések és a beadások jelentették a fő fegyvert, de a középpályán rendre kialakuló ukrán létszámfölény miatt a második labdákat többnyire a vendégek gyűjtötték be, így ők tudtak több átmenetet is kialakítani. Labdás játékuk szintén az üres területbe ívelt labdákra épült, amivel futóversenyeket, helyzeteket teremtettek, ahogy azt tették az eperjesi meccsen is.

Az ukránok gyorsabban futballoztak, de Szabó megszerezte a vezetést

Ahogy telt az idő, egyre jobban kidomborodott az a sebességkülönbség, amely már az első mérkőzésen is gondot okozott a paksi védelemnek. A Polisszja viszont gyenge helyzetkihasználással futballozott, és ha kellett, Kovácsik Ádám több bravúros védést is bemutatott. Ez kifizetődött: a félidő utolsó negyedórájára a Paks beszorította ellenfelét, és a 39. percben egy szöglet utáni kavarodás végén Szabó János megszerezte a vezetést. A gól megfogta az vendégeket, újabb Tolna vármegyei lehetőségek adódtak, de az összesített különbség nem csökkent tovább.

A második félidő paksi szempontból ideális forgatókönyvvel indult: a határozott védekezésből szerzett labdával Tóth Barna lépett ki, és higgadtan a hosszú sarokba lőtt. A hazaiak az első gól utáni időszakot idézve fokozni próbálták a nyomást, ám ismét elmaradt a gyors duplázás.

A zsitomiriak hármas cserével reagáltak, ami kaotikus perceket hozott: mindkét oldalon hibák, pontatlan passzok és rossz döntések jellemezték a játékot. A Polisszja többször is próbálkozhatott kapura lövéssel, de a legnagyobb helyzet ekkor is a Paks előtt adódott. Az atomvárosiak a korábbi tapasztalatokkal ellentétben jól bírták a magasabb iramot, a letámadásuk hatékony maradt, és bár a labdás játék akadozott, az átmenetekben továbbra is volt veszély.