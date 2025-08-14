25 perce
Nem sok hiányzott a nagyobb paksi bravúrhoz (képgalériával)
A múlt heti, idegenben 3–0-ra elveszített első mérkőzés után csütörtökön hazai pályán próbált javítani a Paksi FC a labdarúgó Konferencia-liga harmadik selejtezőkörének visszavágóján az ukrán Polisszja Zsitomir ellen.
A mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Bognár György egyértelművé tette győzelmi szándékát a visszavágóra, így nem okozott meglepetést, hogy a korábbi nemzetközi meccsekkel ellentétben ezúttal két klasszikus csatár kapott helyet a kezdőben. A legváratlanabb név mégis Szekszárdi Miláné volt, ám a 24 éves védő remek szezonkezdése alapján jogosnak tűnt a bizalom egy ilyen fontos összecsapáson is.
Bár az eredménykényszer és a támadó szellemű hadrend is a paksi kezdeményezést vetítette előre, a zsitomiri együttes nem kívánt alárendelt szerepbe szorulni. Ennek eredményeként kissé kapkodó, mindkét oldalon aktív letámadással és hibákra kényszerítéssel tarkított kezdés alakult ki. Az atomvárosiaknál a két magas, fizikális center miatt a felívelések és a beadások jelentették a fő fegyvert, de a középpályán rendre kialakuló ukrán létszámfölény miatt a második labdákat többnyire a vendégek gyűjtötték be, így ők tudtak több átmenetet is kialakítani. Labdás játékuk szintén az üres területbe ívelt labdákra épült, amivel futóversenyeket, helyzeteket teremtettek, ahogy azt tették az eperjesi meccsen is.
Az ukránok gyorsabban futballoztak, de Szabó megszerezte a vezetést
Ahogy telt az idő, egyre jobban kidomborodott az a sebességkülönbség, amely már az első mérkőzésen is gondot okozott a paksi védelemnek. A Polisszja viszont gyenge helyzetkihasználással futballozott, és ha kellett, Kovácsik Ádám több bravúros védést is bemutatott. Ez kifizetődött: a félidő utolsó negyedórájára a Paks beszorította ellenfelét, és a 39. percben egy szöglet utáni kavarodás végén Szabó János megszerezte a vezetést. A gól megfogta az vendégeket, újabb Tolna vármegyei lehetőségek adódtak, de az összesített különbség nem csökkent tovább.
A második félidő paksi szempontból ideális forgatókönyvvel indult: a határozott védekezésből szerzett labdával Tóth Barna lépett ki, és higgadtan a hosszú sarokba lőtt. A hazaiak az első gól utáni időszakot idézve fokozni próbálták a nyomást, ám ismét elmaradt a gyors duplázás.
A zsitomiriak hármas cserével reagáltak, ami kaotikus perceket hozott: mindkét oldalon hibák, pontatlan passzok és rossz döntések jellemezték a játékot. A Polisszja többször is próbálkozhatott kapura lövéssel, de a legnagyobb helyzet ekkor is a Paks előtt adódott. Az atomvárosiak a korábbi tapasztalatokkal ellentétben jól bírták a magasabb iramot, a letámadásuk hatékony maradt, és bár a labdás játék akadozott, az átmenetekben továbbra is volt veszély.
Zeke Márió lábában maradt a harmadik paksi gól
Az utolsó negyedórára az ukránok egyértelműen a védekezést helyezték előtérbe. A hazai akciók közül kevés jelentett komoly veszélyt, de Zeke Márió kapufájánál nagyon közel járt a hosszabbítást érő találathoz a Bognár-legénység. A hajrában azonban az Polisszja játékosai nagyon okosan menedzselték az időt, és a támadójátékuk is látványosan feljavult a kapkodó paksiak hibáinak is köszönhetően. Többször is eljutottak a kapuig, Kovácsiknak is akadt dolga, hogy aztán a ráadás utolsó percében a szépítőgólt is megszerezzék. Így nem jött össze a csoda Paks csapatának, de a mutatott játékra és küzdésre joggal lehetnek büszkék az atomvárosiak.
Konferencia-liga-selejtező, 3. forduló, második mérkőzés
Paksi FC–FK Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (1–0). Fehérvári úti stadion, 2012 néző, v.: Daniel Schlager (Sven Waschitzki, Tobias Fritsch) – németek
Paks: Kovácsik– Szekszárdi (Lenzsér, 79.), Kinyik, Szabó J.– Hinora (Osváth, 87.), Windecker (Pető M., 79.), Vécsei, Zeke– Haraszti (Papp K., 69.)– Böde (Hahn, 68.), Tóth B. Vezetőedző: Bognár György
Zsitomir: Volinec– M. Kravcsenko, Szarapij, Beszkorovajnij (Csobotenko, 57.), Krusinszkij– Andrijevszkij (Talles Costa, 90+3.), Babenko, Lednev (Joszefi, 56.)– Huculjak, Filippov (Hajducsik, 57.), Nazarenko (Goncalves, 89.). Vezetőedző: Ruszlan Rotan
Gólszerzők: Szabó J. (39.), Tóth B. (49.), illetve Talles Costa (90+6.).
Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir 4–2-es összesítéssel.
Paksi FC–Polisszja Zsitomir, Konferencia-liga-selejtező, visszavágóFotók: Molnár Gyula