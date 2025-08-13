augusztus 13., szerda

Bognár György: van feladatunk a Zsitomir elleni visszavágón (képgalériával és videóval)

A labdarúgó Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójának visszavágóját rendezik Pakson. Nehéz feladat vár a Paksi FC-re az ukrán Zsitomir elleni párharc második mérkőzésén.

Balázs László

A Paksi FC az Európa-liga-selejtező első körében gól nélküli döntetlent játszott a román CFR Cluj csapatával, majd 3–0-ra kikapott Kolozsváron, így átkerült a harmadik számú európai kupasorozatba. 

A Paksi FC játékosai gőzerővel készülnek a Zsitomir elleni visszavágóra
Fotó: Molnár Gyula

Ott előbb 1–0-ra legyőzte a szlovén NK Maribort, amelynek otthonában 1–1-es döntetlent ért el. A bajnokságban a Győr elleni döntetlent a Kisvárda otthonában aratott 5–1-es siker követte. A Magyar Kupa címvédője a Konferencia-liga-selejtező harmadik fordulójában az ukrán Polisszja Zsitomir vendégeként a szlovákiai Eperjesen 3–0-ra kikapott, a hétvégén pedig a Fizz Liga harmadik fordulójában Újpesten nyert 2–1-re. 
Az már az eperjesi odavágón bebizonyosodott, hogy az atomvárosiak jó csapattal kerültek össze. Az ukrán együttes fizikális futballt játszik, és vannak nagyon jó játékosaik. A győzelem mellett a tizennégy kapura lövésükből nyolc eltalálta a kaput, míg a paksiak tíz kísérletükből csak kétszer szerezhettek volna gólt. A Polisszja Zsitomir eleve a harmadik számú európai kupasorozatban kezdte szereplését, és a második fordulóban kapcsolódott be a küzdelmekbe. Az andorrai Santa Colomától pályaválasztóként kikapott (1–2), de a visszavágón 4–1-re győzött, majd következett a Paks elleni háromgólos siker. Időközben az ukrán bajnokság is elkezdődött, és a Karpati Lviv elleni idegenbeli 2–0-s győzelem után hazai pályán, már Zsitomirban 1–0-ra kikapott a Kolos Kovalivkától. 

Az ukrán játékosok gyorsabban és pontosabban futballoztak a Paksi FC elleni első meccsen 

A csütörtökön 19:00 órakor (tv: Duna World) kezdődő paksi visszavágót felvezető sajtótájékoztatón Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője elmondta, ellenfelük jobban játszott és megérdemelten nyert az első mérkőzésen. Hozzátette: a visszavágón is van feladata csapatának, ha nem is sikerül tovább kerülni a továbbjutáshoz, mindenképpen győzelemmel szeretnék lezárni ezt a párharcot. Kiemelte, ez egy komoly cél, szeretnének ennek megfelelni és a szurkolóikat maximálisan kiszolgálni.  


A védő Kinyik Ákos arról beszélt, hogy a hétvégi Újpest FC elleni bajnoki találkozójuk nagyon jól sikerült, ebből tudnak erőt meríteni. Minden játékos fejében az van, hogy győzelemmel hagyják el a pályát csütörtökön. Megjegyezte, hogy ez mennyit ért majd, az az összecsapás végén kiderül. 

Bognár György arra a felvetésre, hogy az elmúlt nyolc mérkőzéshez képest várható-e finomhangolás a kezdőcsapatot illetően azt válaszolta, meglepetéssel nem tudnak készülni. A korábbi találkozóikon – olykor kényszerből – kénytelenek voltak többször variálni a kezdő tizenegyet, most is lesz változtatás. Az Újpest elleni bajnokin is próbáltak úgy sakkozni, hogy amennyire lehet, sok friss játékos legyen a pályán. 

A párharc továbbjutója a Konferencia-liga rájátszásába kerül, és a főtáblára jutásért az olasz Fiorentina lesz az ellenfele.

Paksi FC–Zsitomir, sajtótájékoztató és edzés

Fotók: Molnár Gyula


 

 

