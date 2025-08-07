augusztus 8., péntek

Háromgólos hátrányban

1 órája

A védekezési hibák miatt csökkentek a Paksi továbbjutási esélyei

Címkék#Konferencialiga#Zsitomir#labdarúgás#Paksi FC

A Paksi FC 3–0-ra kikapott csütörtökön az ukrán Polisszja Zsitomir vendégeként a labdarúgó Konferencialiga selejtező harmadik fordulójának első mérkőzésén.

Ellenbruch Zsolt

Ugyan egy héttel ezelőtt Mariborban nem győzött a Paks, a továbbjutás sikerélménye és a mutatott játék is megerősítette Bognár György elképzeléseit: a Polisszja elleni idegenbeli találkozón sem változtatott a „győztes” kezdőcsapaton. A korábbi meccsek alapján kérdőjelesnek tűnt a rutinos, ám kevésbé kreatív játékosokra épülő összeállítás, ezúttal viszont – vendégként kezdve a párharcot – jóval indokoltabbnak hatott ez a pragmatikus döntés. 

Tóth Barna és a Paks elbukott a Tatran Arenában
Fotó: Molnár Gyula

Nagy iramban indult az összecsapás, mindkét fél igyekezett intenzív letámadással zavarni a másikat, miközben a labdás játékban a mélységi passzokat követően a szélek felé irányított támadások domináltak. A kezdeti kiegyenlített játék után fokozatosan átvette az irányítást a Polisszja: a labdabirtoklás is az ukrán együttes felé billent. A hátsó labdajáratás után egy-egy jól ütemezett progresszív passzal rendre át tudták játszani a Paks első védelmi vonalát, így a kissé mélyen elhelyezkedő vendégvédelem olykor nehéz helyzetbe került. A vonalak között megjátszható támadók bátran vállalták az egy-egyezéseket, és több párharcot is megnyertek. Ezekből és a gyors oldalváltásokból pozíciós előnyt tudtak kialakítani, de igazán nagy helyzetet ekkor még nem dolgoztak ki.

Ötperces paksi rövidzárlat az első félidő hajrájában 

A másik oldalon viszont kiderült, hogy labdavesztések után a paksiak is képesek voltak hatékony átmenetekre. Ezekből akadt néhány biztató lehetőség, ami óvatosságra késztette Ruszlan Rotany csapatát. Az ukrán mester gyorsan és jól reagált a pályán történtekre: együttese pragmatikusabb felfogást vett fel a saját térfelén. 
Az első játékrész utolsó harmada ismét kiegyenlítettebb képet mutatott, a Paks ekkor valamelyest növelni tudta a labdabirtoklási arányát is. Mindez azonban inkább az ukrán csapat eredményorientált hozzáállását hozta elő: az átmenetek végén Kovácsik Ádámnak többször is védenie kellett. A 41. percben aztán már ő sem tudott segíteni: megmutatkozott a sebességkülönbség a hazai támadók és a magyar védők közt, Krusinszkij futott el a bal oldalon, pontos beadását Andrijevszkij az üres kapuba passzolta. A félidő hosszabbításában pedig egy pontrúgás utáni szituációból Beskorovajnij is betalált, így a szünetre 2–0-s hazai előnnyel vonultak a felek. 
Az első félidő végén bekapott két gól sokként érte a paksiak, így Bognár György kettős cserével próbált frissíteni a szünetben: Hahn János és Osváth Attila érkezett Balogh Balázs és Haraszti Zsolt helyére. A változtatás nemcsak személyi, hanem szerkezeti módosítást is hozott, támadóbb felfogásra váltott az atomvárosi csapat. Az agresszívebb letámadás már a második játékrész elején éreztette hatását: labdaszerzések után gyors akciókkal jelezte az atomvárosi alakulat, hogy képes veszélyesebben is futballozni. 

A félidőben szerkezetet váltott a zöld-fehér együttes 

A támadások ezúttal is elsősorban a széleken vezetett beadásokra épültek, ezekben továbbra is volt potenciál, ám a Polisszja masszívan és létszámban is erősen védekezett a saját tizenhatosát, és rendre hatástalanítani tudta ezeket a próbálkozásokat. Kétgólos előnyben a hazaiaknak nem is kellett felesleges kockázatot vállalniuk, a visszahúzódó, zárt védekezés jól illeszkedett a játékhelyzethez. Időről időre kontrákból is veszélyeztettek, ezek közül néhány lövéssel is zárult. Az egyik ilyen végül megint eredményre vezetett egy védelmi hibának köszönhetően: ezúttal nem Krusinszkij gyorsasága, hanem cselezőkészsége hozta meg a helyzetet, bepasszát követően Lednyev lőtt a hálóba az 59. percben – 3–0. 

A folytatásban is inkább a hazaiak játékában volt benne az újabb gól, főként villámgyors ellentámadásaik révén. Ezek során látványosan megmutatkozott, hogy a sok helyen kényszerből átalakított paksi védelem nem a nemzetközi szintre lett összerakva. A második félidő második felére egyre jobban elfáradó vendégek ritmusát tovább bontotta a Polisszja labdatartása, amely egyszerre volt tudatos, élvezetes és eredményes is: szépen használták ki az egyre nagyobb területeket és a Paks szerkezetének lazulását. 

A Zsitomir nyolc, a Paks csupán két alkalommal találta el ellenfele kapuját

Az atomvárosiak presszingje így is hozott egy-egy labdaszerzést, volt is ebből ziccerük Hahn révén, sőt egy érvénytelenített találatuk is (Vécsei Bálint). De ez a fellángolás már nem befolyásolta érdemben a végeredményt, még úgy sem, hogy a ráadás perceiben megfogyatkoztak az ukránok. A Paks háromgólos vereséggel zárta az eperjesi kirándulást, és így szinte lehetetlen helyzetből kellene kiharcolnia a továbbjutást a jövő heti visszavágón hazai pályán. 
A visszavágót jövő csütörtökön Pakson rendezik, a továbbjutóra az olasz ACF Fiorentina vár a negyedik körben. A magyar együttes hazai pályán kezdhetné a negyedik fordulós párharcot.

Konferencialiga-selejtező, 3. forduló, első mérkőzés

FK Polisszja Zsitomir (ukrán)–Paksi FC 3–0 (2–0). Eperjes, Tatran Arena, v.: Joakim Östling (Robin Wilde, Simon Kristensson) – svédek 
Zsitomir: Volinec– M. Kravcsenko (Hadroj, 87.), Szarapij, Beszkorovajnij, B. Mihajlicsenko– Lednev (Joszefi, 78.), Babenko, Andrijevszkij (Talles Costa, 78.)– Huculjak, Filippov (Hajducsik, 64.), Krusinszkij (Nazarenko, 64.). Vezetőedző: Ruszlan Rotan 
Paks: Kovácsik– Szabó J., Kinyik, Vécsei– Hinora (Horváth K., 71.), Balogh B. (Osváth, a szünetben), Windecker, Zeke – Papp K. (Szekszárdi, 81.), Haraszti (Hahn, a szünetben)– Tóth B. (Böde, 64.). Vezetőedző: Bognár György 
Gólszerzők: Andrijevszkij (41.), Beszkorovajnij (45+1.), Lednev (58.). Kiállítva: Mihajlicsenko (90+2.)

 

