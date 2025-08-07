A védekezési hibák miatt csökkentek a Paksi továbbjutási esélyei

Ugyan egy héttel ezelőtt Mariborban nem győzött a Paks, a továbbjutás sikerélménye és a mutatott játék is megerősítette Bognár György elképzeléseit: a Polisszja elleni idegenbeli találkozón sem változtatott a „győztes” kezdőcsapaton. A korábbi meccsek alapján kérdőjelesnek tűnt a rutinos, ám kevésbé kreatív játékosokra épülő összeállítás, ezúttal viszont – vendégként kezdve a párharcot – jóval indokoltabbnak hatott ez a pragmatikus döntés.

Tóth Barna és a Paks elbukott a Tatran Arenában

Fotó: Molnár Gyula

Nagy iramban indult az összecsapás, mindkét fél igyekezett intenzív letámadással zavarni a másikat, miközben a labdás játékban a mélységi passzokat követően a szélek felé irányított támadások domináltak. A kezdeti kiegyenlített játék után fokozatosan átvette az irányítást a Polisszja: a labdabirtoklás is az ukrán együttes felé billent. A hátsó labdajáratás után egy-egy jól ütemezett progresszív passzal rendre át tudták játszani a Paks első védelmi vonalát, így a kissé mélyen elhelyezkedő vendégvédelem olykor nehéz helyzetbe került. A vonalak között megjátszható támadók bátran vállalták az egy-egyezéseket, és több párharcot is megnyertek. Ezekből és a gyors oldalváltásokból pozíciós előnyt tudtak kialakítani, de igazán nagy helyzetet ekkor még nem dolgoztak ki.

Ötperces paksi rövidzárlat az első félidő hajrájában

A másik oldalon viszont kiderült, hogy labdavesztések után a paksiak is képesek voltak hatékony átmenetekre. Ezekből akadt néhány biztató lehetőség, ami óvatosságra késztette Ruszlan Rotany csapatát. Az ukrán mester gyorsan és jól reagált a pályán történtekre: együttese pragmatikusabb felfogást vett fel a saját térfelén.

Az első játékrész utolsó harmada ismét kiegyenlítettebb képet mutatott, a Paks ekkor valamelyest növelni tudta a labdabirtoklási arányát is. Mindez azonban inkább az ukrán csapat eredményorientált hozzáállását hozta elő: az átmenetek végén Kovácsik Ádámnak többször is védenie kellett. A 41. percben aztán már ő sem tudott segíteni: megmutatkozott a sebességkülönbség a hazai támadók és a magyar védők közt, Krusinszkij futott el a bal oldalon, pontos beadását Andrijevszkij az üres kapuba passzolta. A félidő hosszabbításában pedig egy pontrúgás utáni szituációból Beskorovajnij is betalált, így a szünetre 2–0-s hazai előnnyel vonultak a felek.

Az első félidő végén bekapott két gól sokként érte a paksiak, így Bognár György kettős cserével próbált frissíteni a szünetben: Hahn János és Osváth Attila érkezett Balogh Balázs és Haraszti Zsolt helyére. A változtatás nemcsak személyi, hanem szerkezeti módosítást is hozott, támadóbb felfogásra váltott az atomvárosi csapat. Az agresszívebb letámadás már a második játékrész elején éreztette hatását: labdaszerzések után gyors akciókkal jelezte az atomvárosi alakulat, hogy képes veszélyesebben is futballozni.