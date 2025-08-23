1 órája
Bátori Mihály ökölvívó Szekszárdról Liverpoolba tart
Szeptemberben kezdődik az angliai Liverpoolban az ökölvívó-világbajnokság. Bátori Mihály, szekszárdi ökölvívó, a PVSK ökölvívója is a magyar csapat tagja. Podcastünkben vele beszélgetünk.
A magyar válogatott tizenhat versenyzővel képviseli magát, köztük a szekszárdi Bátori Mihály ökölvívóval, aki Podcast interjút adott portálunknak.
Podcast Bátori Mihállyal
Bátori Mihály, becenevén Karlosz a TEOL és a Tolnai Népújság Podcast interjújában mesélt élete egyik legnagyobb lehetőségéről, a felkészülésről. Élete egyik legnagyobb kihívásáról, a 2025-ös liverpooli ökölvívó világbajnokságról is szó esett, amely szeptember negyedikén kezdődik, és szeptember tizennegyedikéig tart.
– Nagyon sok munka volt ebben, nagyon sok áldozatot hoztam érte, és igazából az edzőmnek köszönhetek sok mindent – mondta az interjú elején Bátori Mihály.
Bátori Mihály még csak tizenkilenc éves, a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban érettségizett, a bokszolást a szekszárdi Unio Box Team-nél, Novák György edzőnél kezdte tizenhárom éves korában. Azóta az ökölvívás az élete.
