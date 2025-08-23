Bátori Mihály ökölvívó Szekszárdról Liverpoolba tart

– Nagyon sok munka volt ebben, nagyon sok áldozatot hoztam érte, és igazából az edzőmnek köszönhetek sok mindent – mondta az interjú elején Bátori Mihály.

Bátori Mihály még csak tizenkilenc éves, a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban érettségizett, a bokszolást a szekszárdi Unio Box Team-nél, Novák György edzőnél kezdte tizenhárom éves korában. Azóta az ökölvívás az élete.