1 órája

Bátori Mihály ökölvívó Szekszárdról Liverpoolba tart

Szeptemberben kezdődik az angliai Liverpoolban az ökölvívó-világbajnokság. Bátori Mihály, szekszárdi ökölvívó, a PVSK ökölvívója is a magyar csapat tagja. Podcastünkben vele beszélgetünk.

Brunner Mónika

 A magyar válogatott tizenhat versenyzővel képviseli magát, köztük a szekszárdi Bátori Mihály ökölvívóval, aki Podcast interjút adott portálunknak. 

Szeptemberben kezdődik az angliai Liverpoolban az ökölvívó-világbajnokság. Bátori Mihály szekszárdi ökölvívó, a PVSK ökölvívója is a magyar csapat tagja. Podcast interjú. Fotó: BM 

Podcast Bátori Mihállyal

Bátori Mihály, becenevén Karlosz a TEOL és a Tolnai Népújság Podcast interjújában mesélt élete egyik legnagyobb lehetőségéről, a felkészülésről. Élete egyik legnagyobb kihívásáról, a 2025-ös liverpooli ökölvívó világbajnokságról is szó esett, amely szeptember negyedikén kezdődik, és szeptember tizennegyedikéig tart.

– Nagyon sok munka volt ebben, nagyon sok áldozatot hoztam érte, és igazából az edzőmnek köszönhetek sok mindent – mondta az interjú elején Bátori Mihály. 

Bátori Mihály még csak tizenkilenc éves, a Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban érettségizett, a bokszolást a szekszárdi Unio Box Team-nél, Novák György edzőnél kezdte tizenhárom éves korában. Azóta az ökölvívás az élete. 

