Pontosztozkodással zárult az újoncok csatája

NB III, Délnyugati csoport, 4. forduló

Dombóvári FC–Dunaújváros FC 2–2 (0–1). Dombóvár, Ujvári Kálmán Sporttelep, v.: Dominkó (Jakab B., Szabados D.). Dombóvár: Nagy Sz.– Sárosi, Varga B., Kis-Fónai, Pataki– Lódri (Párkányi, 86.), Reizinger (Kilin, a szünetben)– Félegyházi (Gulyás, 74.), Pintér M., Szatmári (Kolesznyikó, 74.)– Mayer M. (Nagy Á., 93.). Vezetőedző: Horváth Zoltán. A hazaiak a szintén újonc Dunaújváros ellen kétgólos hátrányból bravúrral mentettek egy pontot. Horváth Zoltán csapata két vereség mellett a második döntetlenjét érte el a 2025/2026-os szezonban, korábban a Szekszárdi UFC-vel játszottak 5–5-öt! Gólszerzők: Pintér (58.), Mayer M. (68.), illetve Balogh B. (25., 54.).

