Rangadóval rajtol el a vármegye kettő új szezonja

A vármegyei I. osztály után augusztus 31-én, vasárnap – az előző idény kilenc csapatával szemben – hét alakulattal rajtol a megyei II. osztályú focibajnokság 2025/2026-os küzdelemsorozata is. A tavaly bronzérmes ASE Paks az Aparhanti SE-t fogadja. Az első forduló rangadóján a bajnok Dombóvári LK-hoz hasonlóan 44 ponttal ezüstérmet szerző Tengelici SE a Faddi SE-t látja vendégül. A Mol Magyar Kupa országos főtáblájának második fordulójában az NB III-as Siófok ellen búcsúzó Mórágyi SE pedig a Kisdorogi FC ellen hazai pályán kezdi az új pontvadászatot.  
Valamennyi találkozó 17.30 órakor kezdődik, a megyei I. osztályból visszanevező Bonyhád-Börzsöny SE együttese szabadnapos lesz az első fordulóban.  
A lebonyolítás megegyezik a vármegye I-ével, négy kört, azaz huszonnégy mérkőzést (ősszel 12, tavasszal 12) játszik majd valamennyi csapat. 

 

