Szomszédvári derbi

1 órája

Saját neveltje is szomorította, elveszítette rangadóját a Szekszárd

Címkék#PMFC#Simple Női Liga NB I#Szekszárd FC

Második bajnoki mérkőzésén is vereséget szenvedett és ahogy hazai pályán az MTK Budapesttől, a szomszédvári rivális PMFC-től is három góllal maradt alul a Szekszárd FC a női élvonalbeli focibajnokságban. A baranyaiaknál az U17-es válogatott Turi Bori duplázott, de a nyáron a sárga-feketéktől tanulmányai folytatása miatt Pécsre szerződött faddi Acsádi Petra is betalált.

Simple Női Liga NB I, 2. forduló
PMFC–Szekszárd FC 3–0 (1–0)
Pécs, v.: Kovács F.
Szekszárd: Török N. – Schell (Egyed, a szünetben.), Kehrer, Jáhn, Mucsi – Katona – Filep (Szabó, 71.), Gelb, Kágyi (Prigli, a szünetben), Miszlai (Nagy-Cseke, a szünetben) – Sovány (Kuntzl, 79.)
Gólszerző: Turi (33., 68.), Acsádi P. (90.)

