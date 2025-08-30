Saját neveltje is szomorította, elveszítette rangadóját a Szekszárd

Második bajnoki mérkőzésén is vereséget szenvedett és ahogy hazai pályán az MTK Budapesttől, a szomszédvári rivális PMFC-től is három góllal maradt alul a Szekszárd FC a női élvonalbeli focibajnokságban. A baranyaiaknál az U17-es válogatott Turi Bori duplázott, de a nyáron a sárga-feketéktől tanulmányai folytatása miatt Pécsre szerződött faddi Acsádi Petra is betalált.