Öt év után visszatért a Paks gólkirálya, majd pont nélkül távozott csapatával (galéria)

Legutóbb 2020 novemberében a Taksony játékosaként lépett pályára a Fehérvári úton Simon Attila, az atomvárosiak korábbi csatára és NB I-es gólkirálya, aki ezúttal a Pénzügyőr SE-vel tért vissza Paksra. Az akkori 5–4-es győzelemmel ellentétben most nem sok babér termett a 42 éves labdarúgónak és csapatának, amely 1–0-s vereséget szenvedett úgy, hogy a 86. percben büntetőt hibázott.

Simon Attila küzd a labdáért a paksi Babos Bencével

Fotó: Molnár Gyula

Sikerével Kindl István csapata megszerezte első pontjait az idei NB III-as bajnokságban, míg a vármegyei kötődésű Máté Rolanddal a kispadon a fővárosiak negyedik mérkőzésükön negyedik vereségüket szenvedték el.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 4. forduló

Paksi FC II–Pénzügyőr SE 1–0 (1–0)

Paks, v.: Kiss D. (Szabó R., Juhász Sz.)

Paks: Gyetván – Babos, Köllő, Májik, Éger Zs., Palóka (Marosi, a szünetben), Surman, Jáksó (Turi, 76.), Holka, Lapu (Perczel, 81.), Koller (Tóth K., 65.). Edző: Kindl István

Gólszerző: Májik (16.)