augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

25°
+37
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megvan az első siker

1 órája

Öt év után visszatért a Paks gólkirálya, majd pont nélkül távozott csapatával (galéria)

Címkék#Paksi FC II#Máté Roland#NB III-as foci#Pénzügyőr SE#Simon Attila

Legutóbb 2020 novemberében a Taksony játékosaként lépett pályára a Fehérvári úton Simon Attila, az atomvárosiak korábbi csatára és NB I-es gólkirálya, aki ezúttal a Pénzügyőr SE-vel tért vissza Paksra. Az akkori 5–4-es győzelemmel ellentétben most nem sok babér termett a 42 éves labdarúgónak és csapatának, amely 1–0-s vereséget szenvedett úgy, hogy a 86. percben büntetőt hibázott.

Simon Attila küzd a labdáért a paksi Babos Bencével
Simon Attila küzd a labdáért a paksi Babos Bencével
Fotó: Molnár Gyula

Sikerével Kindl István csapata megszerezte első pontjait az idei NB III-as bajnokságban, míg a vármegyei kötődésű Máté Rolanddal a kispadon a fővárosiak negyedik mérkőzésükön negyedik vereségüket szenvedték el.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 4. forduló
Paksi FC II–Pénzügyőr SE 1–0 (1–0)
Paks, v.: Kiss D. (Szabó R., Juhász Sz.)
Paks: Gyetván – Babos, Köllő, Májik, Éger Zs., Palóka (Marosi, a szünetben), Surman, Jáksó (Turi, 76.), Holka, Lapu (Perczel, 81.), Koller (Tóth K., 65.). Edző: Kindl István
Gólszerző: Májik (16.)

NB III: Paksi FC II–Pénzügyőr SE

Fotók: Molnár Gyula

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu