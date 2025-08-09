Apa és lánya a világ két végén – így követték a vb-döntőt Dunaszentgyörgyön

Női vízilabda-válogatottunk világbajnoki döntőjét követően elözönlötték az elismerő posztok a közösségi médiát. A dunaszentgyörgyi önkormányzat Facebook-oldalán is csatlakoztak a gratulálókhoz, majd egy másik felületen azt írták, a falu egyik büszkesége a csapat egyik játékosa, Sümegi Nóra. Felmerült a kérdés, milyen kötődése lehet a fiatal tehetségnek a településhez, tudván, hogy Tolna vármegye nem éppen a vízilabdautánpótlás-nevelés fellegvára. Némi utánajárás révén kiderült, hogy az édesapja, Sümegi Miklós Dunaszentgyörgyön él. Vele beszélgettünk Nóri eddigi pályafutásáról, sikereiről, küzdelmeiről, és persze arról, ők miként élték meg itthon a szingapúri világbajnokság két hetét, amely aztán egy szépen csillogó ezüstéremmel zárult.

Sümegi Nóra és Sümegi Miklós a hazatérést követően

Forrás: Beküldött kép

A születésnapja előtt tudta meg, hogy bekerült az utazó keretbe

– Már a csapathirdetés után nagy volt az öröm – mondta az édesapa. Cseh Sándor szövetségi kapitány a SEAT-Kupát követően döntött arról, hogy a huszonkét fős bő keretből ki az a tizenöt játékos, aki elutazhat a világbajnokságra, és pont Nóri huszonkettedik születésnapja előtt egy nappal hozta nyilvánosságra a névsort. Ünnepelni azonban nem volt idő, a vb-t megelőző öt hétben napi négy edzésen vettek részt a lányok, így a születésnapozásra csak a döntőt követően kerülhetett sor.

A világbajnokság alatt Messengeren tartották a kapcsolatot, minden nap beszéltek, illetve Miklós üzenetekben is biztatta Nórit. A mérkőzéseket legkisebb lányával, magyar válogatott mezben szurkolták végig a tévé előtt, a párja pedig egy-egy szorosabb szituációnál inkább kiment sétálni. Apa és lánya csak órákkal a döntő lefújása után tudtak beszélni, a vesztes mérkőzés után Nóri sírt, azt mondta, nem ez volt élete meccse. – A torna egészét tekintve viszont minden ok megvan a büszkeségre – hangsúlyozta az édesapa.

Az U20-as válogatottal már világbajnoknak mondhatja magát Sümegi Nóra

Nóri Dunaújvárosban született, az ottani csapat, a DFVE játékosa. Szülei elváltak, édesapja laborvezető az MVM NUKA Zrt.-nél, 2009-ben költözött Paksra, majd néhány évvel később Dunaszentgyörgyön újítottak fel egy házat. Lányával mindig szoros maradt a kapcsolata, Nóri, ha csak teheti, meglátogatja őket, de főleg Miklós és családja utazik hozzá, és szurkolnak a meccsein.