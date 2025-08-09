augusztus 9., szombat

Büszkeség

34 perce

Apa és lánya a világ két végén – így követték a vb-döntőt Dunaszentgyörgyön

Címkék#világbajnokság#Sümegi Nóra#vízilabda

Újoncként utazott a világbajnokságra és lett ezüstérmes a női vízilabda-válogatott tagjaként. Sümegi Nóra legfőbb szurkolói bázisa pedig Dunaszentgyörgyön izgulta végig a meccseket.

Révészné Hanol Erzsébet

Női vízilabda-válogatottunk világbajnoki döntőjét követően elözönlötték az elismerő posztok a közösségi médiát. A dunaszentgyörgyi önkormányzat Facebook-oldalán is csatlakoztak a gratulálókhoz, majd egy másik felületen azt írták, a falu egyik büszkesége a csapat egyik játékosa, Sümegi Nóra. Felmerült a kérdés, milyen kötődése lehet a fiatal tehetségnek a településhez, tudván, hogy Tolna vármegye nem éppen a vízilabdautánpótlás-nevelés fellegvára. Némi utánajárás révén kiderült, hogy az édesapja, Sümegi Miklós Dunaszentgyörgyön él. Vele beszélgettünk Nóri eddigi pályafutásáról, sikereiről, küzdelmeiről, és persze arról, ők miként élték meg itthon a szingapúri világbajnokság két hetét, amely aztán egy szépen csillogó ezüstéremmel zárult.

Sümegi Nóra és Sümegi Miklós
Sümegi Nóra és Sümegi Miklós a hazatérést követően
Forrás: Beküldött kép

A születésnapja előtt tudta meg, hogy bekerült az utazó keretbe

– Már a csapathirdetés után nagy volt az öröm – mondta az édesapa. Cseh Sándor szövetségi kapitány a SEAT-Kupát követően döntött arról, hogy a huszonkét fős bő keretből ki az a tizenöt játékos, aki elutazhat a világbajnokságra, és pont Nóri huszonkettedik születésnapja előtt egy nappal hozta nyilvánosságra a névsort. Ünnepelni azonban nem volt idő, a vb-t megelőző öt hétben napi négy edzésen vettek részt a lányok, így a születésnapozásra csak a döntőt követően kerülhetett sor.

A világbajnokság alatt Messengeren tartották a kapcsolatot, minden nap beszéltek, illetve Miklós üzenetekben is biztatta Nórit. A mérkőzéseket legkisebb lányával, magyar válogatott mezben szurkolták végig a tévé előtt, a párja pedig egy-egy szorosabb szituációnál inkább kiment sétálni. Apa és lánya csak órákkal a döntő lefújása után tudtak beszélni, a vesztes mérkőzés után Nóri sírt, azt mondta, nem ez volt élete meccse. – A torna egészét tekintve viszont minden ok megvan a büszkeségre – hangsúlyozta az édesapa.

Az U20-as válogatottal már világbajnoknak mondhatja magát Sümegi Nóra

Nóri Dunaújvárosban született, az ottani csapat, a DFVE játékosa. Szülei elváltak, édesapja laborvezető az MVM NUKA Zrt.-nél, 2009-ben költözött Paksra, majd néhány évvel később Dunaszentgyörgyön újítottak fel egy házat. Lányával mindig szoros maradt a kapcsolata, Nóri, ha csak teheti, meglátogatja őket, de főleg Miklós és családja utazik hozzá, és szurkolnak a meccsein.

Ezüstérmes lett a szingapúri világbajnokságon a magyar női vízilabda-válogatott
A családtagok a Liszt Ferenc repülőtéren várták a szingapúri világbajnokságról hazatérő női vízilabda-válogatott tagjait
Forrás: Beküldött kép

Azt mesélte, már babaúszáson látszott a lányán, hogy a víz az ő közege, és tíz évesen átúszta a Balatont. Az akkor készült fotót máig büszkén őrzi az édesapa. Vízilabdázni hét évesen kezdett, és bár néhány hónapra abbahagyta, az edzője ragaszkodott hozzá, hogy folytassa a pólót. Nem hiába, korosztályos tornákról több érme is van, és a legjobb utánpótláskorú játékosoknak járó elismerést, a Szalay Iván-díjat is átvehette 2018-ban. Tizenhét évesen került be a dunaújvárosi csapat felnőtt keretébe, és mostanra játszott a Bajnokok Ligája négyes döntőjében, az U20-as válogatottal pedig már világbajnoknak mondhatja magát. A 2023-as torna döntőjéről Sümegi Miklós elmondta, hogy lánya 39 fokos lázzal ugrott medencébe, de így is feliratkozott a gólszerzők közé. – Mindig nagy küzdő volt. Ha valami nem megy neki, addig gyakorolja, amíg sikerül. Gyors, jól lát a pályán és olyan erővel lő, mint egy férfi játékos – mondta róla az édesapja, a Nemzeti Sport értékelését idézve pedig úgy fogalmazott: ha a hatékonyságán javít, stabil ember lehet a válogatottban. A cél pedig természetesen ez, és 2028-ban a Los Angeles-i olimpia.

 

