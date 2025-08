Szabó János: a hosszú utazások fizikálisan és mentálisan is megterhelő

– Hosszú út vezetett Mariborból hazáig?

– Ha lehet ilyet mondani, még annál is hosszabb... A mérkőzés után doppingvizsgálatot tartott a nemzetközi szövetség, úgyhogy elég későn tudtunk elindulni és valamikor öt óra magasságában értünk haza. Még szerencse, hogy a rendes játékidőben dőlt el a találkozó... – válaszolta portálunknak a csütörtöki 1–1-es Konferencialiga-selejtező visszavágó másnapján Szabó János, a Paksi FC rutinos védője.

Szabó János (30) új posztján is megállta a helyét a Paksi FC-ben

Fotó: Barbara Gabriella / Forrás: paksifc.hu

– Ehhez pedig azt kellett, hogy – ahogy Bognár György vezetőedző előre látta – gólt szerezzenek.

– Azt gondolom, hogy a csapat ismét, immár sokadszorra megmutatta, hogy milyen erő lakozik benne. A továbbjutás reményében utaztunk Mariborba, amire megvolt a reális esélyünk, hiszen előnyből vártuk a visszavágót. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű találkozó, ami be is igazolódott. Az ellenfél megszerezte a vezetést, de a szünet után gyorsan sikerült az egyenlítés. Amit kellett, azt megcsináltuk, nem sok lehetőséget engedtünk a szlovéneknek, ami egy ilyen jó csapat ellen nagy dolog.

– Bognár György név szerint emelte ki Önt, mint aki harminchat évesen, bal hátvéd létére először játszott jobb belső védőt, mégis kiválóan megoldotta feladatát. Igaz, hogy most debütált ezen a poszton?

– Örülök, ha így látta, próbáltam a legjobbamat nyújtani. Valóban, eddig nem volt arra példa, hogy jobb belső védőként játsszak, de mindennek eljön egyszer az ideje. Hogy a jövőben is itt kapok-e szerepet, arról még nem szólt a szakmai stáb, függ persze a sérültektől is. Az biztos, hogy ahol számítanak rám, ott a lehető legjobbamat nyújtsam.