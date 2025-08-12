27 perce
A véletlennek köszönheti, hogy kapus lett a tavasz szakmai díjasa
Egyénileg és csapatszinten is jó második félszezont produkált Miklós István a kisdorogiakkal. Interjú a vármegyei II. osztály tavaszi szakmai díjasával.
– Gratulálok a szakmai díjhoz, kiváltképpen azért, mert kapusként sikerült ezt kiérdemelnie!
– Köszönöm az elismerős szavakat! Valóban nehéz ezen a poszton érvényesülni, hiszen a védéseket sokan „természetesnek” veszik, egy-egy hibát azonban nehéz lemosniuk magukról a kapusoknak. Ezért, ha lehet ilyet mondani, még jobban örülök ennek az elismerésnek – válaszolta portálunknak Miklós István, a Kisdorogi FC 23 éves kapusa, aki tudósítóink döntései alapján a Tolna Vármegyei II. osztály 2024/2025-ös tavaszi idényének szakmai díjasa lett.
– Tudósítóink úgy fogalmaztak, többször is Ön tartotta meccsben csapatát a tavasz során.
– Jól esik, ha így gondolják, ugyanakkor örök igazság, hogy hátsó emberként, ha nem kapunk gólt, akkor egy null-nullra mindig elegek vagyunk. A mérkőzéseken tényleg beleadtam minden tudásomat, védéseimmel ponthoz, pontokhoz hozzásegítve a csapatot. Kiemelendő mérkőzésnek mondanám egyrészről a Tengelic elleni hazai bajnokit, ahol több bravúrt mutattam be – akár egy az egyben az ellenfél játékosával szemben –, de végül egy rossz bírói döntés miatt 2–2-re végeztünk a bajnokesélyessel szemben. Ugyanez a végeredmény született Aparhanton is, ahol az egyik kapott gólunkban benne voltam, de a hibám ellenére ugyanúgy buzdítottak a társak, ami jól esett a lelkemnek. Végül több nagy védést is összehoztam és engem választottak a mérkőzés emberének.
Véletlenül lett kapus a szakmai díjas
– A korábban említett ok miatt miért döntött úgy, hogy kapus szeretne lenni?
– Nem volt tudatos, hét évvel ezelőtt Pálinkás Gábor állított a gólvonal mögé, mert éppen nem volt kapusa a csapatnak. Ha akkor nem hozza meg ezt a döntést... De nemcsak neki köszönhetek sokat, a csapat, a szurkolók, vezetőség és barátok nélkül nem sikerült volna ehhez az elismeréshez jutnom. Ebből is látszik, hogy a Kisdorogi FC egy nagy család. Kiemelendő Bordi Richárd személye is, akitől rengeteg bizalmat és bátorítást kapok hétről hétre. Mindig azt mondja, Manuel Neuernek nincsenek ilyen reflexei, amire csak annyit felelek: az lehet, de őt nem figyelem, nekem Thibaut Courtois a példaképem.
– Csapatszinten milyennek látja az elmúlt idényt, főleg a tavaszi szezont?
– Rendszerint az ősz mindig gyengébbre sikerül, ez most sem volt másként, tavasszal viszont sikerült játékba lendülnünk. Sajnáljuk, hogy ez helyezésben nem mutatkozott meg és ahogy téli pihenőre nyolcadikként mentünk, úgy ott is zártuk a bajnokságot. Ahogy sok csapat, úgy mi is nehézségekkel küzdöttünk az idény során, mindig voltak hiányzóink, így nem tudott összeállni rendesen a csapat. Ez hullámzó teljesítményt vont maga után, de összességében a tavaszi szezonnal nem volt probléma. Azt viszont el kell ismerni, hogy az alacsony edzéslátogatottság miatt erőnlétben mindig hátrányban voltunk az ellenfelekkel szemben, talán ez a következő szezonban másként lesz.
– Merthogy Szabó Vendelt nyáron Palkó Máté játékos-edző váltotta a kispadon. Azt hallani, hogy ez a döntés pozitív irányba lökte a csapat szekerét.
– Jó választásnak tartjuk mi is és a szurkolók is ezt a lépést, a csapaton már most látni lehet a fejlődés jeleit. Heti két edzésünk van, a létszám is bőven tíz fölötti. Megfiatalodott a keret, a rutinos játékosokhoz új lendület érkezett, ezért optimistán azt gondolom, hogy a bajnokságra ütőképes együttessé válunk. Hogy milyen célok vannak az új idényben? Szeretnék minél több mérkőzést kapott gól nélkül lehozni, csapatszinten pedig – ha külön indít a szövetség első és másodosztályt – az első háromban végezni.