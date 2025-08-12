A véletlennek köszönheti, hogy kapus lett a tavasz szakmai díjasa

– Csapatszinten milyennek látja az elmúlt idényt, főleg a tavaszi szezont?

– Rendszerint az ősz mindig gyengébbre sikerül, ez most sem volt másként, tavasszal viszont sikerült játékba lendülnünk. Sajnáljuk, hogy ez helyezésben nem mutatkozott meg és ahogy téli pihenőre nyolcadikként mentünk, úgy ott is zártuk a bajnokságot. Ahogy sok csapat, úgy mi is nehézségekkel küzdöttünk az idény során, mindig voltak hiányzóink, így nem tudott összeállni rendesen a csapat. Ez hullámzó teljesítményt vont maga után, de összességében a tavaszi szezonnal nem volt probléma. Azt viszont el kell ismerni, hogy az alacsony edzéslátogatottság miatt erőnlétben mindig hátrányban voltunk az ellenfelekkel szemben, talán ez a következő szezonban másként lesz.

A Kisdorogi FC nemcsak egy klub, hanem gy család is

Fotó: Máté Réka

– Merthogy Szabó Vendelt nyáron Palkó Máté játékos-edző váltotta a kispadon. Azt hallani, hogy ez a döntés pozitív irányba lökte a csapat szekerét.

– Jó választásnak tartjuk mi is és a szurkolók is ezt a lépést, a csapaton már most látni lehet a fejlődés jeleit. Heti két edzésünk van, a létszám is bőven tíz fölötti. Megfiatalodott a keret, a rutinos játékosokhoz új lendület érkezett, ezért optimistán azt gondolom, hogy a bajnokságra ütőképes együttessé válunk. Hogy milyen célok vannak az új idényben? Szeretnék minél több mérkőzést kapott gól nélkül lehozni, csapatszinten pedig – ha külön indít a szövetség első és másodosztályt – az első háromban végezni.