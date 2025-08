A szakmai díjas az új szezonban rátenne még egy lapáttal

– Gratulálok az elismeréshez, nagy csata volt!

– Meglepett a díj, de természesen örülök neki és köszönöm a gratulációt – választolta portálunknak Sásdi Bence, a Bonyhád-Börzsöny SE középpályása, aki a Tolna Vármegyei I. osztályú focibajnokság tavaszi idényében a legtöbbször szerepelt a forduló válogatottjában, kiérdemelve ezzel a szakmai díjat. – Belül azért éreztem, hogy egyénileg jó szezont futok, hiszen végig tudtam játszani az idényt úgy, hogy mindössze egyszer cseréltek le a mérkőzés végéhez közeledve.

Sásdi Bence, a vármegye I. osztály tavaszi idényének szakmai díjasa

Fotó: Máté Réka

– Egyénileg valóban jó teljesítményt nyújtott, posztjából adódóan nem a gólszerzés a fő feladata, de négy találatot így is szerzett, valamint nagyban kivette a részét a mezőnymunkából. A csapat szereplését hogyan látja?

– Abszolút újoncként vágtunk neki a szezonnak, ugyanakkor jól sikerült erősítenünk, több rutinos játékost tudott a vezetőség ide hozni. Az ötödik hellyel elégedettek lehetünk, a bajnokság előtt kitűzött célunknak elértük azzal, hogy két csapatot, a dunaföldváriakat és a tevelieket is meg tudtuk előzni a tabellán, valamint olyan csapatokat kaptunk el, mint a bronzérmes Bátaszék vagy a Kakasd, de a bajnok Dombóvárral és a második helyezett Bölcskével is sikerült jó meccset játszanunk. Ugyanakkor a kupában van némi hiányérzetem, jó lett volna feljutni a főtáblára, de a mórágyi bronzmérkőzés nem az elképzeléseink szerint alakult.