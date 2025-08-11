Szoros csatában dőlt el a másodosztály szakmai díja

A bajnokság második felében – a tudósítóink beszámolói alapján egy-egy mérkőzésen kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok közül – hetvenöt labdarúgó szerepelt a legjobbak között. Nem volt tehát könnyű dolgunk összeállítani a tavasz válogatottját, ugyanis több poszton is holtverseny alakult ki.

Miklós István, a kisdorogiak kapusa érdemelte ki a szakmai díjat

Fotó: Molnár Gyula

Kisdorogra került a szakmai díj

Többek között az élen is, ahol a kisdorogi Miklós István és a mórágyi Hadi Zoltán végzett öt-öt válogatottsággal. Emiatt ismét megkerestük tudósítóinkat, arra kérve őket, hogy a két jelölt közül válasszák ki, ki nyújtott maradandóbb teljesítményt. Végül előbbi játékos kapott több szavazatot, így kijelenthető, hogy teljesítményével Miklós István érdemelte ki tavasszal a szakmai díjat. A 23 éves hálóőr a tizenkét tavaszi bajnoki közül tizenegyen védte a kisdorogi kaput, és mint azt tudósítóink elmondták, nem egyszer ő tartotta életben csapatát a mérkőzések folyamán.

Hadi Zoltánnak sincsen miért szégyenkeznie, a 19 éves mezőnyjátékos valamennyi mérkőzésen – kezdőként – pályára lépett tavasszal a felnőttek között (az ifjúsági bajnokságban hét, a vármegyei kupában négy meccsen lépett pályára), ezeken hétszer volt eredményes, amikkel ugyanennyi extra pontot hozott a mórágyiak konyhájára. Végül tizenegy találattal az ötödik helyen végzett a góllövőlistán.

Hadi Zoltán is ötször szerepelt tavasszal a forduló válogatottjában

Fotó: Mártonfai Dénes

Kiemelkedett a forduló válogatottjaiból Lampek Patrik és Bodó József is, akik egyaránt négyszer voltak ott a hétvége legjobbjai között. A védőre tíz mérkőzésen számíthatott a tengeliciek edzője, valamennyiszer kezdőként és csupán egyszer kellett lecserélni. A 22 éves hátvéd a védőmunkája mellett két gólt is szerzett. Hogy jó az „öreg” a háznál, azt Bodó József bizonyítja. A nagymányokiak 38 esztendős támadója tíz tavaszi bajnokin hétszer volt eredményes, de a szezon végén visszavonult játékos edzői szerepkörben is sokat tett azért, hogy a völgységiek helyt tudjanak állni a bajnokságban.

Gólvágók a támadósorban

A másik rutinos csatár a paksi Nyúl Péter, aki 37 évesen szerzett ezüstcipőt a másodosztályban. Ehhez tizennégy gólra volt szüksége, ebből kilencet a tavaszi tíz találkozón jegyzett: Faddon duplázott, a Mórágy elleni 9–2-es győzelemből négy találattal vette ki a részét. A támadósor a bronzcipős Cseh Tiborral egészül ki, a tengelici támadó tizenkét gólig jutott, ezeket – a huszonkét mérkőzéséhez hasonlóan –pontosan elosztotta a félévek között.