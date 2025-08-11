1 órája
Szoros csatában dőlt el a másodosztály szakmai díja
Holtversenyben végzett az élen a mórágyi Hadi Zoltán és a kisdorogi Miklós István, végül tudósítóink döntő többsége alapján utóbbi érdemelte ki a Tolna Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság 2024/2025-ös idény tavaszi szezonjának szakmai díját.
A bajnokság második felében – a tudósítóink beszámolói alapján egy-egy mérkőzésen kiemelkedő teljesítményt nyújtó játékosok közül – hetvenöt labdarúgó szerepelt a legjobbak között. Nem volt tehát könnyű dolgunk összeállítani a tavasz válogatottját, ugyanis több poszton is holtverseny alakult ki.
Kisdorogra került a szakmai díj
Többek között az élen is, ahol a kisdorogi Miklós István és a mórágyi Hadi Zoltán végzett öt-öt válogatottsággal. Emiatt ismét megkerestük tudósítóinkat, arra kérve őket, hogy a két jelölt közül válasszák ki, ki nyújtott maradandóbb teljesítményt. Végül előbbi játékos kapott több szavazatot, így kijelenthető, hogy teljesítményével Miklós István érdemelte ki tavasszal a szakmai díjat. A 23 éves hálóőr a tizenkét tavaszi bajnoki közül tizenegyen védte a kisdorogi kaput, és mint azt tudósítóink elmondták, nem egyszer ő tartotta életben csapatát a mérkőzések folyamán.
Hadi Zoltánnak sincsen miért szégyenkeznie, a 19 éves mezőnyjátékos valamennyi mérkőzésen – kezdőként – pályára lépett tavasszal a felnőttek között (az ifjúsági bajnokságban hét, a vármegyei kupában négy meccsen lépett pályára), ezeken hétszer volt eredményes, amikkel ugyanennyi extra pontot hozott a mórágyiak konyhájára. Végül tizenegy találattal az ötödik helyen végzett a góllövőlistán.
Kiemelkedett a forduló válogatottjaiból Lampek Patrik és Bodó József is, akik egyaránt négyszer voltak ott a hétvége legjobbjai között. A védőre tíz mérkőzésen számíthatott a tengeliciek edzője, valamennyiszer kezdőként és csupán egyszer kellett lecserélni. A 22 éves hátvéd a védőmunkája mellett két gólt is szerzett. Hogy jó az „öreg” a háznál, azt Bodó József bizonyítja. A nagymányokiak 38 esztendős támadója tíz tavaszi bajnokin hétszer volt eredményes, de a szezon végén visszavonult játékos edzői szerepkörben is sokat tett azért, hogy a völgységiek helyt tudjanak állni a bajnokságban.
Gólvágók a támadósorban
A másik rutinos csatár a paksi Nyúl Péter, aki 37 évesen szerzett ezüstcipőt a másodosztályban. Ehhez tizennégy gólra volt szüksége, ebből kilencet a tavaszi tíz találkozón jegyzett: Faddon duplázott, a Mórágy elleni 9–2-es győzelemből négy találattal vette ki a részét. A támadósor a bronzcipős Cseh Tiborral egészül ki, a tengelici támadó tizenkét gólig jutott, ezeket – a huszonkét mérkőzéséhez hasonlóan –pontosan elosztotta a félévek között.
Keménykötésű védő hátul
A bronzérmes ASE-t a védő Lengyel Attila képviseli még, a 20 éves hátvéd alapembere a gárdának, valamennyi meccsen ott volt a szezon második felében (ősszel is csak egyet hagyott ki), emellett két gólt is jegyzett, hozzájárulva ahhoz, hogy az paksiak szerezték összesen és átlagban is a legtöbb pontot tavasszal.
A hátsó alakzatot rajta kívül még a mórágyi Acsádi Richárd és a faddi Ábrahám Gábor erősíti. Előbbi igazi keménykötésű védő, nyolc meccsen öt sárga lapot gyűjtött tavasszal, valamint három gólt is szerzett. A jobbhátvéd mind a tizenkét bajnokin pályán volt és a lehetséges 1080 percből mindössze tizennyolcat hagyott ki a második félszezonban. Hasonlót lehet elmondani klubtársáról, Hostyánszki Márkról, aki 20 évesen alapembere a Faddnak. A középpálya és így a tavasz álomcsapata a bajnok dombóváriak fiataljával, Dürvanger Richarddal lett teljes.
Keressük a közönségdíjast!
A szakmai díj mellett minden félszezonban egy közönségdíj is gazdára talál. Most Önökön a sor, hogy eldöntsék, a tavaszi válogatottba bekerült játékosok közül ki nyújtotta a legjobb teljesítményt. Szavazni augusztus 12-én 10 órától augusztus 19-én 10 óráig lehet hírportálunkon. A szakmai díjasra nem lehet szavazni.