Tétmérkőzésen is bemutatkozott új csapatában a tengelici kötődésű védő

Kifejezetten eseménydúsan telt a nyár Isztambul Beyoğlu kerületében, ahol a Kasimpasa együttese szinte teljesen átalakult az új idényre. A török szakírók szerint minden csapatrészben sikerült erősíteni, de különösen hátul volt nagy szükség változásra, hiszen az előző idényben a védelem pocsékul teljesített – a harmadik legtöbb gólt kapták a török élvonalban. Ebbe a közegbe érkezett a német Hoffenheimtől Szalai Attila, akit vezetői kvalitásai és felkészülés alatti teljesítménye alapján rögtön a hátsó sor vezérének szánnak. A nagymamája révén tengelici kötődésű védő a nyári három felkészülési meccsén egyaránt kezdett, és a szezonnyitón, az Antalyaspor vendégeként is a kezdő tizenegy tagjaként lépett pályára.

Szalai Attila (kékben) első tétmérkőzését játszotta új csapatában

Forrás: AFP

Az összecsapás eleje feszülten, sok szabálytalansággal indult, ami megakasztotta a játékot, és kizökkentette a Kasimpasát a labdabirtoklásra építő ritmusából. A hazaiak gyors átmenetei a vendég szélső védők mögött megnyíló területen veszélyt jelentettek, az egyik ilyen akció végén meg is szerezték a vezetést. Szalai ekkor főként szervező szerepben volt, igyekezett elkérni a labdát, folyamatosan megjátszhatóvá tenni magát – övé volt az első félidő legtöbb sikeres passza és a legtöbb progresszív átadása is –, de a statikus társak miatt több felívelésre kényszerült, ami eladott labdákat eredményezett. A 30. perc környékén egy bal oldali akcióból összejött az egyenlítés az isztambuliaknak, de nem sokkal később a védelem jobb oldala újabb katasztrofális hibát vétett, így a félidő hazai előnnyel zárult.