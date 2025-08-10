17 perce
Tétmérkőzésen is bemutatkozott új csapatában a tengelici kötődésű védő
Szalai Attila debütálása nem sikerült jól a Kasimpasa mezében: az isztambuli csapat 2–1-es vereséget szenvedett Antalyában, és továbbra is küzd védekezésben az egyéni hibák okozta problémákkal.
Kifejezetten eseménydúsan telt a nyár Isztambul Beyoğlu kerületében, ahol a Kasimpasa együttese szinte teljesen átalakult az új idényre. A török szakírók szerint minden csapatrészben sikerült erősíteni, de különösen hátul volt nagy szükség változásra, hiszen az előző idényben a védelem pocsékul teljesített – a harmadik legtöbb gólt kapták a török élvonalban. Ebbe a közegbe érkezett a német Hoffenheimtől Szalai Attila, akit vezetői kvalitásai és felkészülés alatti teljesítménye alapján rögtön a hátsó sor vezérének szánnak. A nagymamája révén tengelici kötődésű védő a nyári három felkészülési meccsén egyaránt kezdett, és a szezonnyitón, az Antalyaspor vendégeként is a kezdő tizenegy tagjaként lépett pályára.
Az összecsapás eleje feszülten, sok szabálytalansággal indult, ami megakasztotta a játékot, és kizökkentette a Kasimpasát a labdabirtoklásra építő ritmusából. A hazaiak gyors átmenetei a vendég szélső védők mögött megnyíló területen veszélyt jelentettek, az egyik ilyen akció végén meg is szerezték a vezetést. Szalai ekkor főként szervező szerepben volt, igyekezett elkérni a labdát, folyamatosan megjátszhatóvá tenni magát – övé volt az első félidő legtöbb sikeres passza és a legtöbb progresszív átadása is –, de a statikus társak miatt több felívelésre kényszerült, ami eladott labdákat eredményezett. A 30. perc környékén egy bal oldali akcióból összejött az egyenlítés az isztambuliaknak, de nem sokkal később a védelem jobb oldala újabb katasztrofális hibát vétett, így a félidő hazai előnnyel zárult.
Régi sikere színhelyén építheti fel újra magát Szalai Attila
A második játékrész elején Szalaiék gyorsan egalizálhattak volna, ám a VAR kezezés miatt elvette a vendégek gólját. A Kasimpasa próbált dominálni, Shota Arveladze pedig mindkét szélső védőjét előretolta, de a meddő mezőnyfölény nem eredményezett komoly helyzeteket. A magyar bekk ekkor is fegyelmezetten védekezett, a kontrák megakadályozása során a párharcait többnyire megnyerte, és igyekezett progresszíven segíteni a támadásépítéseket – összesen 12 passza jutott el a támadóharmadba –, de jelentős térnyerést ezek sem eredményeztek a csapat számára.
A hajrában a cserék sem változtattak a játék képén, sőt a kontrák inkább a hazaiak győzelmét erősíthették volna, ha pontosabbak. A 2–1-es vereség ellenére Szalai elfogadható, de nem kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A góloknál nem hibázott, de a folytatásban kulcsfeladata lesz a társakkal való összhang javítása és a labdakihozatal biztonságosabbá tétele — az eladott labdák számát mindenképpen csökkentenie kell.